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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575611177.html
В центр Минска продолжают стягиваться протестующие
Протестующие группами по 100-150 человек продолжают стягиваться в центр Минска с окраин, ОМОН старается не допустить их концентрации в одном месте, передает... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T21:42
протесты в белоруссии
минск
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
минск, в мире

В центр Минска продолжают стягиваться протестующие

21:42 10.08.2020
3991
© РИА НовостиПротесты в Минске. 10.08.2020 вечер
Протесты в Минске. 10.08.2020 вечер
© РИА Новости
МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Протестующие группами по 100-150 человек продолжают стягиваться в центр Минска с окраин, ОМОН старается не допустить их концентрации в одном месте, передает корреспондент РИА Новости.
Так как ряд центральных станций метрополитена закрыт, а движение по некоторым улицам перекрыто, сторонники оппозиции направляются в центр пешком, в частности, от станций метро "Восход" и "Институт культуры".
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Задержанного в Минске журналиста Пегова освободили
В это же время милиция и ОМОН в центре Минска стараются не допустить концентрации больших групп граждан. Они призывают людей разойтись, пытаются оттеснять в переулки и рассеивать, применяют слезоточивый газ. Также продолжаются задержания - сотрудники ОМОНа в масках и бронежилетах хватают самых активных протестующих, сажают в автозаки и черные микроавтобусы, затем увозят.
703471230
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Протесты в БелоруссииМинскВ мире
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