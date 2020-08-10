https://ria.ru/20200810/1575611177.html
В центр Минска продолжают стягиваться протестующие
Протестующие группами по 100-150 человек продолжают стягиваться в центр Минска с окраин, ОМОН старается не допустить их концентрации в одном месте, передает... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T21:42
2020-08-10T21:42
протесты в белоруссии
минск
в мире
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, в мире