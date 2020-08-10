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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575610302.html
Задержанного в Минске журналиста Пегова освободили
Российский журналист Семен Пегов, задержанный в Минске, освобожден, сообщил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T23:42
протесты в белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575614179_0:74:3104:1819_1400x0_80_0_0_56ecdf99eb6dad7f636c06757c95a8bd.jpg
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60
россия, минск, белоруссия, в мире

Задержанного в Минске журналиста Пегова освободили

21:07 10.08.2020 (обновлено: 23:42 10.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДень памяти Андрея Стенина
День памяти Андрея Стенина
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российский журналист Семен Пегов, задержанный в Минске, освобожден, сообщил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
"Он на свободе... Завтра, полагаю, что ребята (Пегов и Ласенко) будут уже дома. Поводов к тому, чтобы переживать, нет никаких", - сказал Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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