https://ria.ru/20200810/1575610302.html
Задержанного в Минске журналиста Пегова освободили
Российский журналист Семен Пегов, задержанный в Минске, освобожден, сообщил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T21:07
2020-08-10T23:42
протесты в белоруссии
россия
минск
белоруссия
в мире
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россия
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575614179_0:74:3104:1819_1400x0_80_0_0_56ecdf99eb6dad7f636c06757c95a8bd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минск, белоруссия, в мире