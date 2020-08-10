Милиция применила газ для разгона протестующих

Лукашенко, ну как так?! Чем не угодили российские журналисты Минску Что будет с российскими журналистами, которых задержали на митингах в Белоруссии? Как изменился Хабаровск после месяца протестов? Зачем петербургских чиновников обязали вести соцсети? Эти темы в подкасте "Слышали новость?".