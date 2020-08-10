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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575610203.html
Милиция применила газ для разгона протестующих
Милиция вечером в понедельник применила газ для разгона сторонников оппозиции на улице Кальварийская в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T23:27
александр лукашенко
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575613712_0:0:2201:1238_1400x0_80_0_0_3fe4edc0ad430a316e268263dbee1412.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Милиция применила газ для разгона протестующих

21:05 10.08.2020 (обновлено: 23:27 10.08.2020)
3784
© REUTERS / VASILY FEDOSENKOПротестующие в Минске. 10.08.2020
Протестующие в Минске. 10.08.2020
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Милиция вечером в понедельник применила газ для разгона сторонников оппозиции на улице Кальварийская в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.
На Кальварийской улице собрались несколько десятков человек, милиция пытается их разогнать. Одновременно идут задержания сторонников оппозиции. Заполненные задержанными автозаки уезжают с места событий, информирует корреспондент РИА Новости.
Лукашенко, ну как так?! Чем не угодили российские журналисты Минску
Вчера, 18:04Слышали новость?
Лукашенко, ну как так?! Чем не угодили российские журналисты МинскуЧто будет с российскими журналистами, которых задержали на митингах в Белоруссии? Как изменился Хабаровск после месяца протестов? Зачем петербургских чиновников обязали вести соцсети? Эти темы в подкасте "Слышали новость?".
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером 9 августа в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
87334617
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Крах СССР начался с расстрела мирной демонстрации в Новочеркасске.
10 августа, 21:07
Станислав Попов
7000024
Скоро начнуть расстреливать людей из автомата насмерть
10 августа, 21:08
Aleksei Asdf
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