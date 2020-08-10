Милиция применила газ для разгона протестующих

МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Милиция вечером в понедельник применила газ для разгона сторонников оппозиции на улице Кальварийская в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.
На Кальварийской улице собрались несколько десятков человек, милиция пытается их разогнать. Одновременно идут задержания сторонников оппозиции. Заполненные задержанными автозаки уезжают с места событий, информирует корреспондент РИА Новости.
Вчера, 18:04Слышали новость?Лукашенко, ну как так?! Чем не угодили российские журналисты МинскуЧто будет с российскими журналистами, которых задержали на митингах в Белоруссии? Как изменился Хабаровск после месяца протестов? Зачем петербургских чиновников обязали вести соцсети? Эти темы в подкасте "Слышали новость?".
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером 9 августа в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.
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9 августа, 22:48Протесты в БелоруссииИтоги президентских выборов в Белоруссии