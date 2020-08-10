Милиция перекрыла часть проспекта Машерова в центре Минска

Несколько специальных автомобилей для подавления беспорядков стоят на пересечении проспектов Машерова и Победителей, где находится стела "Минск – город-герой" - место проведения акций оппозиции. По проспекту Машерова пропускают только пассажирские автобусы и маршрутные такси.

На пересечении с улицей Сторожовской стоят экипажи ГАИ, которые требуют от автомобилистов, движущихся по проспекту в сторону стелы, разворачиваться. На улице стоят два грузовых автомобиля с бойцами внутренних войск и эвакуаторщик. В окрестностях перемещаются группы молодых людей.