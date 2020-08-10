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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575609940.html
Милиция перекрыла часть проспекта Машерова в центре Минска
Правоохранительные органы перекрыли часть проспекта Машерова в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T22:15
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире

Милиция перекрыла часть проспекта Машерова в центре Минска

21:02 10.08.2020 (обновлено: 22:15 10.08.2020)
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© SputnikАвтомобили милиции в центре в Минска
Автомобили милиции в центре в Минска
© Sputnik
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Попов Сергей. Правоохранительные органы перекрыли часть проспекта Машерова в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько специальных автомобилей для подавления беспорядков стоят на пересечении проспектов Машерова и Победителей, где находится стела "Минск – город-герой" - место проведения акций оппозиции. По проспекту Машерова пропускают только пассажирские автобусы и маршрутные такси.
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На пересечении с улицей Сторожовской стоят экипажи ГАИ, которые требуют от автомобилистов, движущихся по проспекту в сторону стелы, разворачиваться. На улице стоят два грузовых автомобиля с бойцами внутренних войск и эвакуаторщик. В окрестностях перемещаются группы молодых людей.
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы оппозиции. Согласно уточненным данным ЦИК, Александр Лукашенко на прошедших выборах набирает 80,08% голосов избирателей. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером 9 августа в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщает МВД Белоруссии.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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1800014
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