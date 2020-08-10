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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575609899.html
В МВД Белоруссии заявили, что ситуация в стране находится под контролем
Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что правоохранители не допустят дестабилизации в стране, отмечая, что "сил и средств" для сохранения... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T21:06
протесты в белоруссии
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В МВД Белоруссии заявили, что ситуация в стране находится под контролем

21:02 10.08.2020 (обновлено: 21:06 10.08.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоЗадержания в Минске. 10 августа 2020
Задержания в Минске. 10 августа 2020
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что правоохранители не допустят дестабилизации в стране, отмечая, что "сил и средств" для сохранения ситуации под контролем достаточно, передает Sputnik Белоруссия.
"Заявляем, что не допустим дестабилизации ситуации в стране. Сил и средств для этого достаточно. Предупреждаем, что любые нарушения законодательства будут пресекаться, а виновные - привлекаться к установленной законом ответственности", - сказал глава МВД.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Вчера, 18:05
Не надо придумывать "пиррову победу" Лукашенко
Девятого августа состоялись выборы президента Белоруссии. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов избирателей, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером 9 августа в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
2930213
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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