В МВД Белоруссии заявили, что ситуация в стране находится под контролем

МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что правоохранители не допустят дестабилизации в стране, отмечая, что "сил и средств" для сохранения ситуации под контролем достаточно, передает Sputnik Белоруссия.
"Заявляем, что не допустим дестабилизации ситуации в стране. Сил и средств для этого достаточно. Предупреждаем, что любые нарушения законодательства будут пресекаться, а виновные - привлекаться к установленной законом ответственности", - сказал глава МВД.
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Девятого августа состоялись выборы президента Белоруссии. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов избирателей, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером 9 августа в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.
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