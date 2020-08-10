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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575609793.html
В Минске освободили задержанных российских журналистов
Задержанного в Минске российского журналиста Семена Пегова освободили, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T22:18
протесты в белоруссии
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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минск, белоруссия, в мире

В Минске освободили задержанных российских журналистов

20:59 10.08.2020 (обновлено: 22:18 10.08.2020)
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© SputnikСотрудники милиции во время задержания в Минске
Сотрудники милиции во время задержания в Минске
© Sputnik
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Задержанного в Минске российского журналиста Семена Пегова освободили, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
"Поводов к тому, чтобы переживать, нет никаких", — отметил он.
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Также, как отмечает Sputnik Беларусь, на свободу вышли сотрудники Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. Они смогут вернуться домой уже завтра.
"В эти минуты забирают трех наших журналистов из места, где их содержали, и везут в наше посольство. Там они передохнут, и дальше они примут решение, когда их будут перевозить в Смоленск", — сказала официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Соловьев Live.
Дипломат также задалась вопросом, почему корреспондентам не предоставили оперативно аккредитацию для освещения выборов президента Белоруссии.
В результате протестов в белорусской столице во время работы задержали несколько работников СМИ. Тогда главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призвала власти и лично президента республики Александра Лукашенко освободить россиян. Она отметила, что глава государства "волен наводить порядок в своей стране как угодно", но задерживать представителей прессы за их работу не имеет права. В частности, она потребовала освободить Пегова, задержанного вместе с видеооператором проекта VarGonzo Владиславом Зиздоком.
Кроме того, главный редактор Daily Storm Алена Сивкова рассказала РИА Новости, что силовики избили сотрудников издания Старкова и Ласенко. Вместе с ними пострадал Максим Солопов из "Медузы", которому, по словам собеседницы агенства, "досталось гораздо больше".
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Также после ночных беспорядков в Минске грубо задержали, а затем отпустили корреспондента Sputnik Беларусь Евгения Олейника. До этого во время съемок открытия избирательных участков были задержаны еще два стрингера Ruptly.
В российском МИД призвали белорусские власти относиться к выполнению журналистами их редакционных заданий с уважением. Захарова отмечала, что в республике обращались с сотрудниками российских СМИ "не по-братски". Союз журналистов России также выразил протест и потребовал немедленного освобождения освещавших протесты коллег.
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