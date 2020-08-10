В Минске освободили задержанных российских журналистов

Сотрудники милиции во время задержания в Минске

© Sputnik Сотрудники милиции во время задержания в Минске

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Задержанного в Минске российского журналиста Семена Пегова освободили, рассказал в эфире телеканала " Россия 24 " посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Задержанного в Минске российского журналиста Семена Пегова освободили, рассказал в эфире телеканала "" посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

"Поводов к тому, чтобы переживать, нет никаких", — отметил он.

Также, как отмечает Sputnik Беларусь , на свободу вышли сотрудники Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. Они смогут вернуться домой уже завтра.

"В эти минуты забирают трех наших журналистов из места, где их содержали, и везут в наше посольство. Там они передохнут, и дальше они примут решение, когда их будут перевозить в Смоленск", — сказала официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Соловьев Live.

Дипломат также задалась вопросом, почему корреспондентам не предоставили оперативно аккредитацию для освещения выборов президента Белоруссии.

В результате протестов в белорусской столице во время работы задержали несколько работников СМИ. Тогда главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призвала власти и лично президента республики Александра Лукашенко освободить россиян. Она отметила, что глава государства "волен наводить порядок в своей стране как угодно", но задерживать представителей прессы за их работу не имеет права. В частности, она потребовала освободить Пегова, задержанного вместе с видеооператором проекта VarGonzo Владиславом Зиздоком.

Кроме того, главный редактор Daily Storm Алена Сивкова рассказала РИА Новости, что силовики избили сотрудников издания Старкова и Ласенко. Вместе с ними пострадал Максим Солопов из "Медузы", которому, по словам собеседницы агенства, "досталось гораздо больше".

Также после ночных беспорядков в Минске грубо задержали , а затем отпустили корреспондента Sputnik Беларусь Евгения Олейника. До этого во время съемок открытия избирательных участков были задержаны еще два стрингера Ruptly.