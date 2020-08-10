Посол в Минске заявил, что журналиста Пегова освободят в течение 15 минут

"Сообщаю, что буквально в считанные, ближайшие 10-15 минут Семен Пегов и Дмитрий Лосенко будут отпущены. Они в сопровождении консула разместятся сегодня в Минске", - сказал Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".