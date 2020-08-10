https://ria.ru/20200810/1575609659.html
Посол в Минске заявил, что журналиста Пегова освободят в течение 15 минут
Задержанный в Белоруссии российский журналист Семен Пегов будет отпущен в ближайшие 10-15 минут, сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T20:49
2020-08-10T20:51
протесты в белоруссии
россия
дмитрий мезенцев
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575606092.html
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россия
минск
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155254/17/1552541770_0:0:2676:1505_1400x0_80_0_0_d54bc3002b22df42dd000301a559f0de.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий мезенцев, минск, белоруссия, в мире