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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575609659.html
Посол в Минске заявил, что журналиста Пегова освободят в течение 15 минут
Задержанный в Белоруссии российский журналист Семен Пегов будет отпущен в ближайшие 10-15 минут, сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T20:51
протесты в белоруссии
россия
дмитрий мезенцев
минск
белоруссия
в мире
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий мезенцев, минск, белоруссия, в мире

Посол в Минске заявил, что журналиста Пегова освободят в течение 15 минут

20:49 10.08.2020 (обновлено: 20:51 10.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Дмитрий Мезенцев на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
Председатель комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Дмитрий Мезенцев на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Задержанный в Белоруссии российский журналист Семен Пегов будет отпущен в ближайшие 10-15 минут, сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
"Сообщаю, что буквально в считанные, ближайшие 10-15 минут Семен Пегов и Дмитрий Лосенко будут отпущены. Они в сопровождении консула разместятся сегодня в Минске", - сказал Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".
Сотрудники милиции во время задержания в Минске
Вчера, 19:22
Российские СМИ обратились к правительству Белоруссии
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Протесты в БелоруссииРоссияДмитрий МезенцевМинскБелоруссияВ мире
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