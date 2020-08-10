Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575609599.html
В США призвали Минск воздержаться от применения силы к протестующим
США обеспокоены ситуацией после выборов в Белоруссии, призывают Минск воздержаться от применения силы к протестующим, заявила в понедельник журналистам... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T20:47
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575603695_1:0:899:505_1400x0_80_0_0_3f98f896dfe45fc2f35ae6e7ee672496.jpg
Совсем обнаглели. Сами негров душат, а других призывают а-та-та хулиганам не делать.
37
Вот , что значит американское посольство открыл и обнимался с Помпео
35
20
белоруссия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575603695_1:0:899:505_1400x0_80_0_0_3f98f896dfe45fc2f35ae6e7ee672496.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575603695_114:0:787:505_1400x0_80_0_0_9be721078dc3b7adacec12b0e58162ea.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575603695_188:0:693:505_1400x0_80_0_0_d92fd5e5e1dc4b63a8d907fb2097ad81.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире

В США призвали Минск воздержаться от применения силы к протестующим

20:47 10.08.2020
1233
© SputnikЗадержание в Минске
Задержание в Минске
© Sputnik
ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. США обеспокоены ситуацией после выборов в Белоруссии, призывают Минск воздержаться от применения силы к протестующим, заявила в понедельник журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

"Мы глубоко обеспокоены президентскими выборами в Белоруссии. Жесткие ограничения доступа к включению в бюллетени для кандидатов, запрет местным независимым наблюдателям быть на избирательных участках, запугивание кандидатов от оппозиции и задержание мирных протестующих и журналистов омрачили процесс. Мы призываем власти Белоруссии уважать право на мирные собрания и воздержаться от применения силы", - сказала она.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов избирателей. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером 9 августа в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
106841852
Обсудить 20
Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Совсем обнаглели. Сами негров душат, а других призывают а-та-та хулиганам не делать.
10 августа, 20:48
Андрей Викторович
3240001
Вот , что значит американское посольство открыл и обнимался с Помпео
10 августа, 20:49
Ю.Юрий .
2770001
Рекомендуем
Председатель комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Дмитрий Мезенцев на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
Посол в Минске заявил, что журналиста Пегова освободят в течение 15 минут
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчёта голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
В ОБСЕ призвали Минск сообщить результаты выборов на всех участках
Братислава
МИД пообещал зеркальный ответ на высылку дипломатов из Словакии
Несогласные с итогами белорусских выборов митингуют в центре Варшавы
В Варшаве прошла акция в поддержку белорусской оппозиции
Протестующие в Минске. 10.08.2020
Милиция применила газ для разгона протестующих
Задержания в Минске. 10 августа 2020
В МВД Белоруссии заявили, что ситуация в стране находится под контролем
Сотрудники милиции во время задержания в Минске
В Гродно начались задержания
Автомобили милиции в центре в Минска
Милиция перекрыла часть проспекта Машерова в центре Минска
Протесты в Минске. 10.08.2020 вечер
В центр Минска продолжают стягиваться протестующие
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
КГБ Белоруссии сообщил о предотвращенном покушении на Тихановскую
Скорая оказывает помощь пострадавшим в ходе протестов в Минске
Сотрудники ОМОНа избивают протестующих в Мозыре
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
ЦИК Белоруссии ответил на сообщения об удерживании Тихановской
Вид на Братиславу
Словакия выслала трех российских дипломатов
Акция у белорусского посольства в Москве
В Москве у посольства Белоруссии прошел митинг
Участница команды Уральские пельмени Юлия Михалкова
Михалкова отреагировала на слухи о романах с "Уральскими пельменями"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:07Пушков объяснил, почему Германия борется с США за "Северный поток — 2"
05:58Байден обрушился на Лукашенко с критикой
05:30Посол России рассказал, сколько российских граждан удалось вывезти из США
04:55Дегтярев предложил жителям Хабаровского края вступить в Народный совет
04:48Стало известно, что говорят о человеке бессознательные рисунки на бумаге
04:39СМИ: Селена Гомес снимется со Стивом Мартином в новом комедийном сериале
04:36Врач назвала продукты, улучшающие настроение
04:19При аварии на нефтепроводе Оха – Комсомольск вытекло более 120 тонн нефти
04:18Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой
04:05Самой популярной в Белоруссии электронной книгой стала "Восстание масс"
03:56Целебные свойства крика: психиатр рассказал, когда можно "поорать"
03:44"Дурдом!": в Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
03:32Исследование выявило отношение россиян к школьному онлайн-образованию
03:28При стрельбе у Белого дома пострадали два человека
03:24Подсчитаны расходы на подготовку ребенка к школе
03:20Госдеп приветствует высылку российских дипломатов из Словакии
03:10Роскосмос анонсировал следующий выход российских космонавтов с борта МКС
03:06В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку
03:02Впервые опубликовано видео испытаний российского дрона-дальнобойщика
02:57Число случаев коронавируса в мире превысило 20 миллионов
Лента новостейМолния