В США призвали Минск воздержаться от применения силы к протестующим

"Мы глубоко обеспокоены президентскими выборами в Белоруссии. Жесткие ограничения доступа к включению в бюллетени для кандидатов, запрет местным независимым наблюдателям быть на избирательных участках, запугивание кандидатов от оппозиции и задержание мирных протестующих и журналистов омрачили процесс. Мы призываем власти Белоруссии уважать право на мирные собрания и воздержаться от применения силы", - сказала она.