В США призвали Минск воздержаться от применения силы к протестующим

ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. США обеспокоены ситуацией после выборов в Белоруссии, призывают Минск воздержаться от применения силы к протестующим, заявила в понедельник журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
"Мы глубоко обеспокоены президентскими выборами в Белоруссии. Жесткие ограничения доступа к включению в бюллетени для кандидатов, запрет местным независимым наблюдателям быть на избирательных участках, запугивание кандидатов от оппозиции и задержание мирных протестующих и журналистов омрачили процесс. Мы призываем власти Белоруссии уважать право на мирные собрания и воздержаться от применения силы", - сказала она.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов избирателей. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером 9 августа в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.
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9 августа, 22:48Протесты в БелоруссииИтоги президентских выборов в Белоруссии