https://ria.ru/20200810/1575609536.html
МИД пообещал зеркальный ответ на высылку дипломатов из Словакии
В МИД России, комментируя высылку россиян из Словакии, заявили, что на это последует зеркальный ответ. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T20:45
2020-08-10T20:50
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