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МИД пообещал зеркальный ответ на высылку дипломатов из Словакии
В МИД России, комментируя высылку россиян из Словакии, заявили, что на это последует зеркальный ответ. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T20:50
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МИД пообещал зеркальный ответ на высылку дипломатов из Словакии

20:45 10.08.2020 (обновлено: 20:50 10.08.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБратислава
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В МИД России, комментируя высылку россиян из Словакии, заявили, что на это последует зеркальный ответ.
"Традиционно последует зеркальный ответ", - сообщили журналистам в МИД РФ.
Флаги Чехии и ЕС на Староместской площади в Праге
5 июня, 15:53
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2011-2020 годах
83122033
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