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Михалкова отреагировала на слухи о романах с "Уральскими пельменями"
Юлия Михалкова, ранее выступавшая в шоу "Уральские пельмени", в интервью Starhit прокомментировала слухи о романах с другими участниками. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T23:01
россия
юлия михалкова
уральские пельмени
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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россия, юлия михалкова, уральские пельмени

Михалкова отреагировала на слухи о романах с "Уральскими пельменями"

20:41 10.08.2020 (обновлено: 23:01 10.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУчастница команды "Уральские пельмени" Юлия Михалкова
Участница команды Уральские пельмени Юлия Михалкова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Юлия Михалкова, ранее выступавшая в шоу "Уральские пельмени", в интервью Starhit прокомментировала слухи о романах с другими участниками.
По ее словам, на протяжении ее карьеры поклонники приписывали ей связь с другими артистами, при этом чаще всего такие слухи возникали в отношении Дмитрия Брекоткина.
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"Я официально заявляю, что никаких романов, интрижек даже близко не было за все время нашего знакомства", — отметила она.
Михалкова добавила, что находилась в дружеских отношениях как с самими коллегами, так и с их женами.
В конце 2018 года Михалкова заявила о проблемах в коллективе "Уральских пельменей" и его фактическом "распаде". Она рассказала, что в полном составе участники собираются лишь во время выступлений в Екатеринбурге или на телевидении. Примерно через год актриса сообщила, что уходит из шоу.
В июле бывшая участница "Уральских пельменей" рассказала, что заканчивает сниматься в комедийном шоу "Сториз" — "юмористических зарисовках о простых и знакомых героях".
5933710329
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РоссияЮлия МихалковаУральские пельмени
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