https://ria.ru/20200810/1575609250.html
Михалкова отреагировала на слухи о романах с "Уральскими пельменями"
Юлия Михалкова, ранее выступавшая в шоу "Уральские пельмени", в интервью Starhit прокомментировала слухи о романах с другими участниками. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T20:41
2020-08-10T23:01
россия
юлия михалкова
уральские пельмени
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, юлия михалкова, уральские пельмени
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Юлия Михалкова
, ранее выступавшая в шоу "Уральские пельмени
", в интервью Starhit
прокомментировала слухи о романах с другими участниками.
По ее словам, на протяжении ее карьеры поклонники приписывали ей связь с другими артистами, при этом чаще всего такие слухи возникали в отношении Дмитрия Брекоткина.
"Я официально заявляю, что никаких романов, интрижек даже близко не было за все время нашего знакомства", — отметила она.
Михалкова добавила, что находилась в дружеских отношениях как с самими коллегами, так и с их женами.
В конце 2018 года Михалкова заявила о проблемах в коллективе "Уральских пельменей" и его фактическом "распаде". Она рассказала, что в полном составе участники собираются лишь во время выступлений в Екатеринбурге или на телевидении. Примерно через год актриса сообщила, что уходит из шоу.
В июле бывшая участница "Уральских пельменей" рассказала, что заканчивает сниматься в комедийном шоу "Сториз" — "юмористических зарисовках о простых и знакомых героях".