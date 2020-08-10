Михалкова отреагировала на слухи о романах с "Уральскими пельменями"

По ее словам, на протяжении ее карьеры поклонники приписывали ей связь с другими артистами, при этом чаще всего такие слухи возникали в отношении Дмитрия Брекоткина.

"Я официально заявляю, что никаких романов, интрижек даже близко не было за все время нашего знакомства", — отметила она.

Михалкова добавила, что находилась в дружеских отношениях как с самими коллегами, так и с их женами.

В конце 2018 года Михалкова заявила о проблемах в коллективе "Уральских пельменей" и его фактическом "распаде". Она рассказала, что в полном составе участники собираются лишь во время выступлений в Екатеринбурге или на телевидении. Примерно через год актриса сообщила, что уходит из шоу.