В ОБСЕ призвали Минск сообщить результаты выборов на всех участках

Члены участковой избирательной комиссии во время подсчёта голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии

ВАРШАВА, 10 авг - РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ призывает власти Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ призывает власти Белоруссии воздержаться от насилия в отношении протестующих и сообщить результаты выборов на всех участках.

"В условиях запугивания и применения непропорциональной силы полиции против протестующих в Белоруссии после сообщений о серьезных нарушениях во время вчерашних президентских выборов Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека призывает к диалогу и настоятельно призывает власти воздерживаться от насилия и честно сообщить подробные результаты выборов со всех избирательных участков", - говорится в заявлении БДИПЧ

По данным БДИПЧ, "имеются свидетельства чрезмерного применения силы милицией по всей Белоруссии перед лицом преимущественно мирных протестов, что привело к большому количеству раненых и арестам, в том числе независимых наблюдателей за выборами и журналистов".

В Бюро подчеркнули, что "свобода мирных собраний, а также свобода выражения мнений являются основными правами человека, имеющими решающее значение для развития демократического общества".

БДИПЧ призывает "к незамедлительному и эффективному расследованию любых проявлений жестокости со стороны полиции, а также к освобождению всех задержанных за участие в продолжающихся протестах". Также БДИПЧ "сожалеет о том, что не смогло наблюдать за вчерашними президентскими выборами после того, как белорусские власти не направили БДИПЧ своевременное приглашение для наблюдения за важнейшими элементами избирательного процесса".

В заявлении говорится, что "явное запугивание политических активистов в предвыборный период, включая задержание потенциальных кандидатов, подверглось критике со стороны БДИПЧ и других международных организаций, равно как и очевидное отсутствие инклюзивности регистрации кандидатов и формирования избирательных комиссий для этих выборов".

Также Бюро отмечает, что "ограничения на гражданское наблюдение за выборами, в том числе активное запрещение наблюдения и несколько зарегистрированных случаев задержания в день выборов, вызывают серьезную озабоченность и прямо противоречат предыдущим рекомендациям БДИПЧ".

При этом БДИПЧ "продолжает следить за событиями в Белоруссии и призывает к диалогу, твердо стоя вместе с гражданским обществом и всеми, кто защищает права человека".

"БДИПЧ готово помочь национальным властям в проведении неотложных реформ, необходимых для приведения законов и практики страны в соответствие с международными демократическими стандартами и обязательствами в области прав человека", - говорится в заявлении.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, действующий глава государства Александр Лукашенко , по предварительным данным ЦИК, набрал 80,08% голосов избирателей. Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций есть пострадавшие, несколько человек доставили в больницу. В настоящее время ситуация в Минске спокойная.