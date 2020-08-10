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Суд назначил дату следующего заседания по делу младшей сестры Хачатурян
Бутырский суд Москвы 17 августа продолжит в закрытом режиме рассматривать уголовное дело младшей сестры Хачатурян, инстанции предстоит решить, какие... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T20:40
мария хачатурян
дело об убийстве тремя сестрами отца в москве
генеральная прокуратура рф
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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мария хачатурян, дело об убийстве тремя сестрами отца в москве, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия

Суд назначил дату следующего заседания по делу младшей сестры Хачатурян

20:40 10.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМария Хачатурян у здания Бутырского районного суда города Москвы
Мария Хачатурян у здания Бутырского районного суда города Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Бутырский суд Москвы 17 августа продолжит в закрытом режиме рассматривать уголовное дело младшей сестры Хачатурян, инстанции предстоит решить, какие принудительные меры медицинского характера ей назначить, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Следующее закрытое судебное заседание по делу Хачатурян Марии отложено на 17 августа", - рассказал собеседник агентства.
Мария Хачатурян после заседания Бутырского районного суда города Москвы
3 августа, 13:40
Адвокаты семьи Хачатурян заявили, что боятся мести сестер
Старшим сестрам - Ангелине и Крестине - вменяется убийство отца группой лиц по предварительному сговору и грозит реальное наказание на срок от 8 до 20 лет. Мосгорсуд будет рассматривать их дело по существу с участием присяжных, их начнут отбирать 31 августа.
Младшую сестру судят отдельно в Бутырском суде. В момент преступления она, по заключению экспертизы, была невменяемой и не могла отвечать за свои действия. Теперь ей грозит принудительное лечение в психбольнице, но не реальное лишение свободы в колонии.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, затем в условиях общественного резонанса смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец издевался над девушками и насиловал их, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018
3 декабря 2019, 09:17
СК рассказал о результатах психиатрических экспертиз сестер Хачатурян
200245
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Мария ХачатурянДело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеГенеральная прокуратура РФМоскваПроисшествия
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