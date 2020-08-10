Суд назначил дату следующего заседания по делу младшей сестры Хачатурян

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Бутырский суд Бутырский суд Москвы 17 августа продолжит в закрытом режиме рассматривать уголовное дело младшей сестры Хачатурян, инстанции предстоит решить, какие принудительные меры медицинского характера ей назначить, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Следующее закрытое судебное заседание по делу Хачатурян Марии отложено на 17 августа", - рассказал собеседник агентства.

Старшим сестрам - Ангелине и Крестине - вменяется убийство отца группой лиц по предварительному сговору и грозит реальное наказание на срок от 8 до 20 лет. Мосгорсуд будет рассматривать их дело по существу с участием присяжных, их начнут отбирать 31 августа.

Младшую сестру судят отдельно в Бутырском суде. В момент преступления она, по заключению экспертизы, была невменяемой и не могла отвечать за свои действия. Теперь ей грозит принудительное лечение в психбольнице, но не реальное лишение свободы в колонии.

Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, затем в условиях общественного резонанса смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.