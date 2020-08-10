В Варшаве прошла акция в поддержку белорусской оппозиции

ВАРШАВА, 10 авг – РИА Новости. Несколько сотен человек участвуют в акции протеста в Варшаве против итогов выборов президента Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции, среди которых как представители белорусской диаспоры, так и активисты польских общественных организаций, собрались у памятника Копернику в историческом центре Варшавы. Они принесли с собой огромное бело-красно-белое полотнище – флаг, который использует белорусская оппозиция, а также портреты активистов оппозиции, находящихся в заключении в Белоруссии.
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В своих выступлениях участники акции протеста просят власти Польши и Евросоюза не оставлять без внимания ситуацию в Белоруссии, ввести санкции в отношении белорусских силовиков, в том числе запретить въезд в страны ЕС. К акции присоединились несколько депутатов парламента Польши, активисты Комитета защиты демократии.
В то же время у посольства Белоруссии в Варшаве обстановка стабилизировалась, передает корреспондент РИА Новости. Организованный утром в понедельник палаточный городок исчез, и о прошедших протестах напоминают только несколько картонок с лозунгами на ограде дипмиссии.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов избирателей. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером 9 августа в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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