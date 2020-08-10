В Варшаве прошла акция в поддержку белорусской оппозиции

В своих выступлениях участники акции протеста просят власти Польши и Евросоюза не оставлять без внимания ситуацию в Белоруссии, ввести санкции в отношении белорусских силовиков, в том числе запретить въезд в страны ЕС. К акции присоединились несколько депутатов парламента Польши, активисты Комитета защиты демократии.

В то же время у посольства Белоруссии в Варшаве обстановка стабилизировалась, передает корреспондент РИА Новости. Организованный утром в понедельник палаточный городок исчез, и о прошедших протестах напоминают только несколько картонок с лозунгами на ограде дипмиссии.