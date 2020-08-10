Адвокат рассказал, где могут находиться задержанные в Минске журналисты

МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Журналисты Daily Storm и "Медузы", скорее всего, находятся в следственном изоляторе в Журналисты Daily Storm и "Медузы", скорее всего, находятся в следственном изоляторе в белорусском Жодино (Минская область), причина их задержания неизвестна, заявил РИА Новости в понедельник их адвокат Антон Гашинский.

Ранее главный редактор Daily Storm Алена Сивкова сообщила РИА Новости, что журналистов издания Антона Старкова и Дмитрия Ласенко избили в Минске при задержании. Она также отметила, что пострадал и их коллега Максим Солопов из "Медузы".

"Скорее всего, они находятся в СИЗО в Жодино. Причина задержания неизвестна. К сожалению, я пока с ними не виделся, но я их защищаю", - сказал Гашинский.

Он предполагает, что в отношении задержанных в Белоруссии журналистов могут быть начаты административные процессы. "Первый вариант – статья 22.9 (кодекса об административных правонарушениях - ред.) из-за нарушения законодательства о СМИ, так как они не были здесь аккредитованы. Второй вариант – это статья 23.34 за участие в несанкционированном митинге и статья 23.4 за неповиновение сотрудникам милиции. В этом случае может быть назначено наказание в виде ареста", - пояснил адвокат.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно уточненным данным ЦИК, белорусский лидер Александр Лукашенко на прошедших выборах набрал 80,08% голосов избирателей.

После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные и пострадавшие. В том числе среди задержанных были журналисты. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули.