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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575608636.html
Адвокат рассказал, где могут находиться задержанные в Минске журналисты
Журналисты Daily Storm и "Медузы", скорее всего, находятся в следственном изоляторе в белорусском Жодино (Минская область), причина их задержания неизвестна,... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T21:04
протесты в белоруссии
россия
минск
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, минск, белоруссия, в мире

Адвокат рассказал, где могут находиться задержанные в Минске журналисты

20:24 10.08.2020 (обновлено: 21:04 10.08.2020)
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© SputnikАвтомобили милиции в центре в Минска
Автомобили милиции в центре в Минска
© Sputnik
МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Журналисты Daily Storm и "Медузы", скорее всего, находятся в следственном изоляторе в белорусском Жодино (Минская область), причина их задержания неизвестна, заявил РИА Новости в понедельник их адвокат Антон Гашинский.
Ранее главный редактор Daily Storm Алена Сивкова сообщила РИА Новости, что журналистов издания Антона Старкова и Дмитрия Ласенко избили в Минске при задержании. Она также отметила, что пострадал и их коллега Максим Солопов из "Медузы".
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"Скорее всего, они находятся в СИЗО в Жодино. Причина задержания неизвестна. К сожалению, я пока с ними не виделся, но я их защищаю", - сказал Гашинский.
Он предполагает, что в отношении задержанных в Белоруссии журналистов могут быть начаты административные процессы. "Первый вариант – статья 22.9 (кодекса об административных правонарушениях - ред.) из-за нарушения законодательства о СМИ, так как они не были здесь аккредитованы. Второй вариант – это статья 23.34 за участие в несанкционированном митинге и статья 23.4 за неповиновение сотрудникам милиции. В этом случае может быть назначено наказание в виде ареста", - пояснил адвокат.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно уточненным данным ЦИК, белорусский лидер Александр Лукашенко на прошедших выборах набрал 80,08% голосов избирателей.
После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные и пострадавшие. В том числе среди задержанных были журналисты. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули.
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