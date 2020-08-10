https://ria.ru/20200810/1575608527.html
В Гродно начались задержания
Правоохранители проводят массовые задержания на центральной улице в белорусском городе Гродно, сообщает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T20:21
2020-08-10T20:35
протесты в белоруссии
гродно
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575606887.html
Сергей Павлов
Да дофига ему людей закрыть придётся!
14
2
гродно
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575605325_0:67:1280:787_1400x0_80_0_0_b54d6313e24b3a49c91b3b1ff4e8bc4d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гродно, белоруссия, в мире