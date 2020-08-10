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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575608527.html
В Гродно начались задержания
Правоохранители проводят массовые задержания на центральной улице в белорусском городе Гродно, сообщает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T20:35
протесты в белоруссии
гродно
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575605325_0:67:1280:787_1400x0_80_0_0_b54d6313e24b3a49c91b3b1ff4e8bc4d.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
гродно, белоруссия, в мире

В Гродно начались задержания

20:21 10.08.2020 (обновлено: 20:35 10.08.2020)
3110
© SputnikСотрудники милиции во время задержания в Минске
Сотрудники милиции во время задержания в Минске
© Sputnik
МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Правоохранители проводят массовые задержания на центральной улице в белорусском городе Гродно, сообщает Sputnik Беларусь.
"По всей Советской площади бегают группы силовиков, ездит спецтехника. В разных частях площади людей ведут и даже несут в автозаки", - говорится в сообщении агентства в Telegram.
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Там же добавляется, что "в Гродно хватают всех подряд".
Ранее сообщалось, что движение в центре было перекрыто "для всех", магазины и кафе по техническим причинам работали до 17:00.
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Протесты в БелоруссииГродноБелоруссияВ мире
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10 августа, 20:36
Сергей Павлов
600026
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