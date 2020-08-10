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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575608408.html
Лавров поздравил Лукашенко с победой на выборах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем передал белорусскому лидеру Александру Лукашенко поздравления РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T20:19
протесты в белоруссии
россия
владимир макей
александр лукашенко
сергей лавров
минск
белоруссия
политика
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https://ria.ru/20200809/1575393405.html
А народу Белоруссии выразил соболезнование?
16
Пару тысяч радикально настроенных оппозиционных лиц - это не есть: народ РБ. Скорее всего неприятное жужжание над ухом. Но из-за этого не перестаешь любить лето и уж тем более, комаров не поздравляешь с наступившим жарким сезоном. Прихлопнул и дальше радуешься тёплыми деньками =))
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россия
минск
белоруссия
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, владимир макей , александр лукашенко, сергей лавров, минск, белоруссия, политика

Лавров поздравил Лукашенко с победой на выборах

20:19 10.08.2020
661
© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
Перейти в фотобанк
МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем передал белорусскому лидеру Александру Лукашенко поздравления с победой на выборах, сообщила в понедельник пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
Телефонный разговор Макея и Лаврова состоялся в понедельник.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Вчера, 18:05
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"Макей проинформировал коллегу об итогах прошедшей кампании по выборам президента Беларуси. Лавров в свою очередь высказал просьбу передать его поздравления с победой действующему главе белорусского государства", - говорится в сообщении.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно уточненным данным ЦИК, Лукашенко на прошедших выборах набирает 80,08% голосов избирателей. Он руководит страной более 26 лет.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
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Итоги президентских выборов в Белоруссии
37703243
Обсудить 2
Протесты в БелоруссииРоссияВладимир МакейАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровМинскБелоруссияПолитика
Популярные комментарии
А народу Белоруссии выразил соболезнование?
10 августа, 20:26
Covid короновирусович
900007
Пару тысяч радикально настроенных оппозиционных лиц - это не есть: народ РБ. Скорее всего неприятное жужжание над ухом. Но из-за этого не перестаешь любить лето и уж тем более, комаров не поздравляешь с наступившим жарким сезоном. Прихлопнул и дальше радуешься тёплыми деньками =))
10 августа, 20:50
Russian Trace
700008
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