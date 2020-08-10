https://ria.ru/20200810/1575608408.html
Лавров поздравил Лукашенко с победой на выборах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем передал белорусскому лидеру Александру Лукашенко поздравления РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T20:19
2020-08-10T20:19
протесты в белоруссии
россия
владимир макей
александр лукашенко
сергей лавров
минск
белоруссия
политика
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Covid короновирусович
А народу Белоруссии выразил соболезнование?
16
Russian Trace
Пару тысяч радикально настроенных оппозиционных лиц - это не есть: народ РБ. Скорее всего неприятное жужжание над ухом. Но из-за этого не перестаешь любить лето и уж тем более, комаров не поздравляешь с наступившим жарким сезоном. Прихлопнул и дальше радуешься тёплыми деньками =))
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир макей , александр лукашенко, сергей лавров, минск, белоруссия, политика