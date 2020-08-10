Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575608371.html
Милиция вытесняет оппозицию с набережной Свислочи рядом с центром Минска
Минский ОМОН начал вытеснять сторонников оппозиции с набережной реки Свислочи недалеко от стелы "Минск – город-герой", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T20:25
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575604216_0:16:907:526_1400x0_80_0_0_475686081ecaacdbe9b02218adc146f8.jpg
https://ria.ru/20200810/1575600237.html
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575604216_0:16:907:526_1400x0_80_0_0_475686081ecaacdbe9b02218adc146f8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575604216_136:0:857:541_1400x0_80_0_0_b2547ef3a244a1b602e1673e8bf3792d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575604216_94:0:635:541_1400x0_80_0_0_bc0ba52676eb5f79e553526bc66f3e16.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

Милиция вытесняет оппозицию с набережной Свислочи рядом с центром Минска

20:17 10.08.2020 (обновлено: 20:25 10.08.2020)
4297
© SputnikАвтомобили милиции в центре в Минска
Автомобили милиции в центре в Минска
© Sputnik
МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Минский ОМОН начал вытеснять сторонников оппозиции с набережной реки Свислочи недалеко от стелы "Минск – город-герой", передает корреспондент РИА Новости.
На набережной находились несколько десятков сторонников оппозиции, которые по призыву своих лидеров собирались прийти к стеле "Минск – город-герой", однако не были допущены сотрудниками ОМОН.
Позже ОМОН стал вытеснять их с набережной по проспекту Победителей. Особо активных сторонников задерживают. С другого берега за происходящим наблюдают еще несколько десятков сторонников оппозиции.
На реке дежурят спасательные катера, готовые прийти на помощь в экстренной ситуации. Один из активистов, убегая от ОМОН, прыгнул в реку, спасатели помогли ему добраться до другого берега. ОМОН не стал его преследовать. Собравшиеся приветствуют действия спасателя аплодисментами, также издевательскими овациями они сопровождают действия ОМОН по задержанию своих единомышленников. Сейчас ОМОН перекрыл проход по пешеходному мосту с одного берега реки на другой.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Вчера, 18:05
Не надо придумывать "пиррову победу" Лукашенко
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно уточненным данным ЦИК, Александр Лукашенко на прошедших выборах набирает 80,08% голосов избирателей. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером 9 августа в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщает МВД Белоруссии.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
80541426
Обсудить 0
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники милиции во время задержания в Минске
В Гродно начались задержания
Вид на Братиславу
Словакия выслала трех российских дипломатов
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
КГБ Белоруссии сообщил о предотвращенном покушении на Тихановскую
Центральные улицы Минска в первый вечер после дня выборов
В Белоруссии начались новые задержания
Автомобили милиции в центре в Минска
В Бресте начались задержания
Сотрудники милиции во время задержания в Минске
Российские СМИ обратились к правительству Белоруссии
В сталеплавильном цехе Белорусского металлургического завода
На Белорусском металлургическом заводе опровергли сообщения о забастовке
Видео первых минут ДТП с Ефремовым
Защита предоставила видео первых минут ДТП с участием Ефремова
Протестующие в Минске. 10.08.2020
Милиция применила газ для разгона протестующих
Силовики на протестах в Белоруссии. 10.08.2020 вечер
Столкновения в Белоруссии. Онлайн-репортаж
Сотрудники милиции во время задержания в Минске
МИД прокомментировал ситуацию в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Не надо придумывать "пиррову победу" Лукашенко
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Лавров поздравил Лукашенко с победой на выборах
Скорая оказывает помощь пострадавшим в ходе протестов в Минске
Сотрудники ОМОНа избивают протестующих в Мозыре
Протесты в Минске. 10.08.2020 вечер
В центр Минска продолжают стягиваться протестующие
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:07Пушков объяснил, почему Германия борется с США за "Северный поток — 2"
05:58Байден обрушился на Лукашенко с критикой
05:30Посол России рассказал, сколько российских граждан удалось вывезти из США
04:55Дегтярев предложил жителям Хабаровского края вступить в Народный совет
04:48Стало известно, что говорят о человеке бессознательные рисунки на бумаге
04:39СМИ: Селена Гомес снимется со Стивом Мартином в новом комедийном сериале
04:36Врач назвала продукты, улучшающие настроение
04:19При аварии на нефтепроводе Оха – Комсомольск вытекло более 120 тонн нефти
04:18Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой
04:05Самой популярной в Белоруссии электронной книгой стала "Восстание масс"
03:56Целебные свойства крика: психиатр рассказал, когда можно "поорать"
03:44"Дурдом!": в Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
03:32Исследование выявило отношение россиян к школьному онлайн-образованию
03:28При стрельбе у Белого дома пострадали два человека
03:24Подсчитаны расходы на подготовку ребенка к школе
03:20Госдеп приветствует высылку российских дипломатов из Словакии
03:10Роскосмос анонсировал следующий выход российских космонавтов с борта МКС
03:06В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку
03:02Впервые опубликовано видео испытаний российского дрона-дальнобойщика
02:57Число случаев коронавируса в мире превысило 20 миллионов
Лента новостейМолния