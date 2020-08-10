Милиция вытесняет оппозицию с набережной Свислочи рядом с центром Минска

На набережной находились несколько десятков сторонников оппозиции, которые по призыву своих лидеров собирались прийти к стеле "Минск – город-герой", однако не были допущены сотрудниками ОМОН.

Позже ОМОН стал вытеснять их с набережной по проспекту Победителей. Особо активных сторонников задерживают. С другого берега за происходящим наблюдают еще несколько десятков сторонников оппозиции.

На реке дежурят спасательные катера, готовые прийти на помощь в экстренной ситуации. Один из активистов, убегая от ОМОН, прыгнул в реку, спасатели помогли ему добраться до другого берега. ОМОН не стал его преследовать. Собравшиеся приветствуют действия спасателя аплодисментами, также издевательскими овациями они сопровождают действия ОМОН по задержанию своих единомышленников. Сейчас ОМОН перекрыл проход по пешеходному мосту с одного берега реки на другой.