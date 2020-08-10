Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575607914.html
Жена журналиста Пегова сообщила, что с ним задержали оператора
Видеооператор проекта VarGonzo Владислав Зиздок задержан в Минске вместе с журналистом Семеном Пеговым, сообщила РИА Новости его супруга Ольга Зиздок и... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T20:24
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575603695_1:0:899:505_1400x0_80_0_0_3f98f896dfe45fc2f35ae6e7ee672496.jpg
https://ria.ru/20200810/1575607319.html
https://ria.ru/20200810/1575606092.html
1
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575603695_1:0:899:505_1400x0_80_0_0_3f98f896dfe45fc2f35ae6e7ee672496.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575603695_114:0:787:505_1400x0_80_0_0_9be721078dc3b7adacec12b0e58162ea.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575603695_188:0:693:505_1400x0_80_0_0_d92fd5e5e1dc4b63a8d907fb2097ad81.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

Жена журналиста Пегова сообщила, что с ним задержали оператора

20:04 10.08.2020 (обновлено: 20:24 10.08.2020)
456
© SputnikЗадержание в Минске
Задержание в Минске
© Sputnik
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Видеооператор проекта VarGonzo Владислав Зиздок задержан в Минске вместе с журналистом Семеном Пеговым, сообщила РИА Новости его супруга Ольга Зиздок и обратилась к президенту Александру Лукашенко с просьбой освободить его.
"Мой муж уехал проводить видеосъемку для информационного освещения президентских выборов в республике Беларусь. Со вчерашнего дня он перестал выходить на связь, его телефон недоступен", - сказала Зиздок.
В этой связи она обратилась к президенту республики Александру Лукашенко с просьбой содействия в скорейшем освобождении мужа.
"Я хочу обратиться к президенту республики Беларусь. Уважаемый Александр Григорьевич! Мой муж Владислав Зиздок является журналистом и поехал в Беларусь выполнять свою работу. Уверена, что в митингах и беспорядках он не принимал никакого участия. Если мой супруг задержан республиканскими правоохранительными органами, то прошу вас оказать содействие в его скорейшем освобождении!" - заявила Зиздок.
Она подчеркнула, что в России ее муж работал видеооператором разных телеканалов и патриотических проектов, а также занимался съемкой и монтажом документальных фильмов. "Политическим активистом не являлся", - сказала Зиздок.
При этом она подчеркнула, что вместе со своим мужем они растят троих детей и ждут четвертого ребенка.
Задержание в Минске
Вчера, 19:53Протесты в Белоруссии
МИД ждет разрешения ситуации с журналистами в Минске в течение часа
"Он (Владислав Зиздок – ред.) является единственным кормильцем в семье", - сказала его жена.
После президентских выборов в Белоруссии начались массовые протесты, в ходе которых правоохранители кроме нарушителей задержали и журналистов. RT сообщил о задержании в Минске стрингера, сотрудничавшей с видеоагентством Ruptly, она в изоляторе, связи с ней нет. Ранее во время съемок открытия избирательных участков были задержаны еще два стрингера Ruptly, они не выходят на связь уже сутки, отметил телеканал. Также был задержан российский журналиста Семен Пегов, он находится в центре изоляции правонарушителей в Минске.
В понедельник Sputnik Беларусь сообщил о задержании своего корреспондента Евгения Олейника. По данным агентства, его избили после ночных беспорядков в Минске. Позже Олейник сообщил РИА Новости, что его освободили, и рассказал, как его избивали силовики.
Главный редактор Daily Storm Алена Сивкова в понедельник сообщила РИА Новости, что журналистов издания избили в Минске при задержании. Она также отметила, что пострадал и их коллега из "Медузы". Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил, что союз пытается узнать подробности о задержании и избиении российских корреспондентов, при этом он уточнил, что подобные действия в любом случае неприемлемы.
Сотрудники милиции во время задержания в Минске
Вчера, 19:22
Российские СМИ обратились к правительству Белоруссии
Ранее главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сообщил о задержании в Минске сотрудников телеканала. Он сообщил РИА Новости, что журналисты вернулись в Москву с запретом на въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
511254
Обсудить 1
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Лавров контролирует вопрос с задержанными в Минске журналистами
Сотрудники милиции во время задержания в Минске
МИД прокомментировал ситуацию в Белоруссии
Автомобили милиции в центре в Минска
В Бресте начались задержания
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
Twitter заявил о помехах работе сервиса в Белоруссии
Задержание в Минске
МИД ждет разрешения ситуации с журналистами в Минске в течение часа
Автомобили милиции в центре в Минска
Адвокат рассказал, где могут находиться задержанные в Минске журналисты
Сотрудники милиции во время задержания в Минске
В Гродно начались задержания
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Лавров поздравил Лукашенко с победой на выборах
Задержание в Минске
Задержанного в Минске корреспондента RT освободили
Автомобили милиции в центре в Минска
Милиция вытесняет оппозицию с набережной Свислочи рядом с центром Минска
Историк моды Александр Васильев. Архивное фото
Ведущий "Модного приговора" оценил указ Путина о каракулевых шапках
Вид на Братиславу
Словакия выслала трех российских дипломатов
Участники столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте
У здания парламента в Бейруте возобновились беспорядки
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
КГБ Белоруссии сообщил о предотвращенном покушении на Тихановскую
Несогласные с итогами белорусских выборов митингуют в центре Варшавы
В Варшаве прошла акция в поддержку белорусской оппозиции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:07Пушков объяснил, почему Германия борется с США за "Северный поток — 2"
05:58Байден обрушился на Лукашенко с критикой
05:30Посол России рассказал, сколько российских граждан удалось вывезти из США
04:55Дегтярев предложил жителям Хабаровского края вступить в Народный совет
04:48Стало известно, что говорят о человеке бессознательные рисунки на бумаге
04:39СМИ: Селена Гомес снимется со Стивом Мартином в новом комедийном сериале
04:36Врач назвала продукты, улучшающие настроение
04:19При аварии на нефтепроводе Оха – Комсомольск вытекло более 120 тонн нефти
04:18Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой
04:05Самой популярной в Белоруссии электронной книгой стала "Восстание масс"
03:56Целебные свойства крика: психиатр рассказал, когда можно "поорать"
03:44"Дурдом!": в Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
03:32Исследование выявило отношение россиян к школьному онлайн-образованию
03:28При стрельбе у Белого дома пострадали два человека
03:24Подсчитаны расходы на подготовку ребенка к школе
03:20Госдеп приветствует высылку российских дипломатов из Словакии
03:10Роскосмос анонсировал следующий выход российских космонавтов с борта МКС
03:06В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку
03:02Впервые опубликовано видео испытаний российского дрона-дальнобойщика
02:57Число случаев коронавируса в мире превысило 20 миллионов
Лента новостейМолния