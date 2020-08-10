Жена журналиста Пегова сообщила, что с ним задержали оператора

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Видеооператор проекта VarGonzo Владислав Зиздок задержан в Минске вместе с журналистом Семеном Пеговым, сообщила РИА Новости его супруга Ольга Зиздок и обратилась к президенту Видеооператор проекта VarGonzo Владислав Зиздок задержан в Минске вместе с журналистом Семеном Пеговым, сообщила РИА Новости его супруга Ольга Зиздок и обратилась к президенту Александру Лукашенко с просьбой освободить его.

"Мой муж уехал проводить видеосъемку для информационного освещения президентских выборов в республике Беларусь. Со вчерашнего дня он перестал выходить на связь, его телефон недоступен", - сказала Зиздок.

В этой связи она обратилась к президенту республики Александру Лукашенко с просьбой содействия в скорейшем освобождении мужа.

"Я хочу обратиться к президенту республики Беларусь. Уважаемый Александр Григорьевич! Мой муж Владислав Зиздок является журналистом и поехал в Беларусь выполнять свою работу. Уверена, что в митингах и беспорядках он не принимал никакого участия. Если мой супруг задержан республиканскими правоохранительными органами, то прошу вас оказать содействие в его скорейшем освобождении!" - заявила Зиздок.

Она подчеркнула, что в России ее муж работал видеооператором разных телеканалов и патриотических проектов, а также занимался съемкой и монтажом документальных фильмов. "Политическим активистом не являлся", - сказала Зиздок.

При этом она подчеркнула, что вместе со своим мужем они растят троих детей и ждут четвертого ребенка.

"Он (Владислав Зиздок – ред.) является единственным кормильцем в семье", - сказала его жена.

После президентских выборов в Белоруссии начались массовые протесты, в ходе которых правоохранители кроме нарушителей задержали и журналистов. RT сообщил о задержании в Минске стрингера, сотрудничавшей с видеоагентством Ruptly, она в изоляторе, связи с ней нет. Ранее во время съемок открытия избирательных участков были задержаны еще два стрингера Ruptly, они не выходят на связь уже сутки, отметил телеканал. Также был задержан российский журналиста Семен Пегов, он находится в центре изоляции правонарушителей в Минске.

В понедельник Sputnik Беларусь сообщил о задержании своего корреспондента Евгения Олейника. По данным агентства, его избили после ночных беспорядков в Минске. Позже Олейник сообщил РИА Новости, что его освободили, и рассказал, как его избивали силовики.

Главный редактор Daily Storm Алена Сивкова в понедельник сообщила РИА Новости, что журналистов издания избили в Минске при задержании. Она также отметила, что пострадал и их коллега из "Медузы". Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил, что союз пытается узнать подробности о задержании и избиении российских корреспондентов, при этом он уточнил, что подобные действия в любом случае неприемлемы.

Ранее главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сообщил о задержании в Минске сотрудников телеканала. Он сообщил РИА Новости, что журналисты вернулись в Москву с запретом на въезд в Белоруссию сроком на пять лет.