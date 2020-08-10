Лавров контролирует вопрос с задержанными в Минске журналистами

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Министр иностранных дел России Сергей Лавров контролирует вопрос с разрешением ситуации с задержанными в Минске российскими журналистами, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Эта тема на контроле также у министра иностранных дел нашей страны Сергея Лаврова. Мы работаем, еще раз говорю, на этом направлении постоянно", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Корреспондент RT Константин Придыбайло в понедельник вечером сообщил в своем Telеgram-канале, что его задержали в Минске. Через некоторое время агентство Sputnik Беларусь сообщило, что его отпустили.

В понедельник Sputnik Беларусь также сообщил о задержании своего корреспондента Евгения Олейника. По данным агентства, его избили после ночных беспорядков в Минске. Позже Олейник сообщил РИА Новости, что его освободили, и рассказал, как его избивали силовики.

Главный редактор Daily Storm Алена Сивкова в понедельник сообщила РИА Новости, что журналистов издания избили в Минске при задержании. Она также отметила, что пострадал и их коллега из "Медузы". Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил, что союз пытается узнать подробности о задержании и избиении российских корреспондентов, при этом он уточнил, что подобные действия в любом случае неприемлемы.

Ранее главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сообщил о задержании в Минске сотрудников телеканала. Он сообщил РИА Новости, что журналисты вернулись в Москву с запретом на въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

RT сообщил о задержании в Минске стрингера, сотрудничавшей с видеоагентством Ruptly, она в изоляторе, связи с ней нет. Ранее во время съемок открытия избирательных участков были задержаны еще два стрингера Ruptly, они не выходят на связь уже сутки, отметил телеканал. Также был задержан российский журналиста Семен Пегов, он находится в центре изоляции правонарушителей в Минске.