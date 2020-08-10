В Бресте начались задержания

МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Задержания митингующих против результатов выборов президента Белоруссии начались в Бресте.
Как передает агентство Sputnik Беларусь, десант ОМОН находится на пересечении проспекта Машерова и улицы Советской, сотрудники правопорядка идут в толпу и выборочно задерживают людей. При этом сами собравшиеся в этом месте ничего не скандируют.
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По данным агентства, проезжающие машины сигналят, а люди просто хлопают.
Изначально люди собирались в районе ЦУМ. Когда туда направился ОМОН и начал задержания, они оттуда отошли, но полностью не расходятся.
Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером 9 августа в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщает МВД Белоруссии.
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