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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575607605.html
В Бресте начались задержания
Задержания митингующих против результатов выборов президента Белоруссии начались в Бресте. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T20:08
протесты в белоруссии
белоруссия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Бресте начались задержания

20:00 10.08.2020 (обновлено: 20:08 10.08.2020)
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© SputnikАвтомобили милиции в центре в Минска
Автомобили милиции в центре в Минска
© Sputnik
МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Задержания митингующих против результатов выборов президента Белоруссии начались в Бресте.
Как передает агентство Sputnik Беларусь, десант ОМОН находится на пересечении проспекта Машерова и улицы Советской, сотрудники правопорядка идут в толпу и выборочно задерживают людей. При этом сами собравшиеся в этом месте ничего не скандируют.
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По данным агентства, проезжающие машины сигналят, а люди просто хлопают.
Изначально люди собирались в районе ЦУМ. Когда туда направился ОМОН и начал задержания, они оттуда отошли, но полностью не расходятся.
Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером 9 августа в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщает МВД Белоруссии.
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Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
733101213
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