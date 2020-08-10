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Новости Подмосковья
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В Подмосковье через три года не останется обманутых дольщиков
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу: через три года в регионе не должно остаться обманутых дольщиков. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T19:56
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

В Подмосковье через три года не останется обманутых дольщиков

19:56 10.08.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаЖилые дома в Подмосковье
Жилые дома в Подмосковье
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу: через три года в регионе не должно остаться обманутых дольщиков. Об этом сообщил телеканал "360".
Воробьев уточнил, что сейчас в области более 24 тысяч обманутых дольщиков.

"Президентом поставлена задача вместе с федеральными уполномоченными ведомствами, в частности с "Дом.рф", решить проблему в течение последующих трех лет", – обозначил глава региона.

Он поручил проанализировать состояние жилого фонда и обратить внимание на самые проблемные территории и микрорайоны. "Для того чтобы алгоритм, который мы рассмотрим, в том числе и с правительством России, можно было успешно и оперативно реализовать", – добавил Воробьев.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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