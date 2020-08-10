В Подмосковье через три года не останется обманутых дольщиков

Воробьев уточнил, что сейчас в области более 24 тысяч обманутых дольщиков.

"Президентом поставлена задача вместе с федеральными уполномоченными ведомствами, в частности с "Дом.рф", решить проблему в течение последующих трех лет", – обозначил глава региона.

Он поручил проанализировать состояние жилого фонда и обратить внимание на самые проблемные территории и микрорайоны. "Для того чтобы алгоритм, который мы рассмотрим, в том числе и с правительством России, можно было успешно и оперативно реализовать", – добавил Воробьев.