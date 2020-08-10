У здания парламента в Бейруте возобновились беспорядки

Участники столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте

БЕЙРУТ, 10 авг - РИА Новости. Демонстранты в центре Демонстранты в центре Бейрута вновь начали забрасывать камнями и петардами полицию у здания парламента, правоохранители отвечают слезоточивым газом, передает корреспондент РИА Новости.

Антиправительственные демонстрации продолжаются в ливанской столице третьи сутки.

В ближайшие минуты ожидается обращение премьер-министра Хассана Дияба. Ранее министр здравоохранения Хамед Хасан после заседания кабмина заявил журналистам что правительство уходит в отставку в полном составе.

Накануне несколько министров подали в отставку. Глава МИД оставил свое место еще до взрыва, объяснив свое решение отсутствием общей позиции в национальных интересах Ливана

Дияб возглавил кабинет министров Ливана в январе 2020 года. В апреле его правительство заявило о принятой антикризисной программе. Была поставлена цель принять целый ряд экстренных мер по поддержанию экономики. Несколько месяцев велись переговоры с МВФ в надежде получить международную финансовую помощь, однако к существенным результатам стороны так и не пришли.