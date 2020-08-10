Задержанного в Минске корреспондента RT освободили

МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Журналиста RT Константина Придыбайло отпустили после задержания в Минске, передает Журналиста RT Константина Придыбайло отпустили после задержания в Минске, передает Sputnik Беларусь

"Действовали весьма мягко. Не били. Отвезли на площадь Бангалор", - сказал Придыбайло агентству.

Как сообщил в своём Telegram-канале сам Придыбайло, его задержали у памятника Пушкину.

"Шел по набережной, навстречу 5 бойцов.... Заломали руки, нагнули. Так вели неизвестно сколько, идти тяжело и неудобно. Не били, просто очень тяжело идти. В автозак не смог нормально ногу поднять в итоге и лег. Надели пластиковый жгут на руки, но не туго", - написал журналист.

Ранее Sputnik Беларусь сообщал об избиении и задержании корреспондента Евгения Олейника после ночных беспорядков в Минске. Кроме того, ранее RT сообщил о задержании в Минске стрингера, сотрудничавшей с видеоагентством Ruptly, она в изоляторе, связи с ней нет. До этого во время съемок открытия избирательных участков были задержаны еще два стрингера Ruptly. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призвала власти Белоруссии освободить задержанного российского журналиста Семена Пегова.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных.

По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.