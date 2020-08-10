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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575606887.html
КГБ Белоруссии сообщил о предотвращенном покушении на Тихановскую
На кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую готовилось покушение, его удалось предотвратить, сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на Комитет... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T20:40
протесты в белоруссии
светлана тихановская
цик белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
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https://ria.ru/20200810/1575600237.html
https://ria.ru/20200810/1575587705.html
Были бы вы на месте Тихановской в роли сакральной жертвы, то бредом вам бы это не казалось. Оппозиции пофиг кого жертвой делать. Цель оправдывает средства.
222
Она наверное думала "америка с нами" :))
199
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575575981_0:143:3135:1906_1400x0_80_0_0_93d793e340ed729e43c6b50d696b6bbf.jpg
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РИА Новости
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светлана тихановская, цик белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

КГБ Белоруссии сообщил о предотвращенном покушении на Тихановскую

19:35 10.08.2020 (обновлено: 20:40 10.08.2020)
79238
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. На кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую готовилось покушение, его удалось предотвратить, сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на Комитет государственной безопасности.
В ведомстве рассказали, что члены объединенного штаба оппозиции опасались за жизнь Тихановской. По словам председателя КГБ Валерия Вакульчика, сотрудники МВД также перехватили переписку, где говорилось, что протестующим "нужна сакральная жертва".
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"Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан. <...> В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба. Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно", — заявил он.
Ранее президент Александр Лукашенко также отмечал, что среди сторонников Тихановской есть человек, который попросил государство взять под охрану офис, где после выборов собрались представители штаба и журналисты. Пресс-секретарь кандидата Анна Красулина, в свою очередь, заявила РИА Новости, что соратники Тихановской с подобной просьбой к властям не обращались.
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По предварительной информации, Лукашенко набирает на выборах 80,08 процента голосов, Тихановская — 10,09 процента. При этом в штабе последней заявили, что не признают официальные результаты.
Минувшей ночью в Минске и других городах прошли массовые акции протеста, в ходе которых пострадали более 50 сторонников оппозиции и около 40 сотрудников МВД. Силовики задержали примерно три тысячи митингующих, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против милиционеров. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
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259197411633106
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЦИК БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Были бы вы на месте Тихановской в роли сакральной жертвы, то бредом вам бы это не казалось. Оппозиции пофиг кого жертвой делать. Цель оправдывает средства.
10 августа, 19:51
Андрей Викторович
184304229
Она наверное думала "америка с нами" :))
10 августа, 19:47
ASAlex Smolov
1372900231
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