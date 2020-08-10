КГБ Белоруссии сообщил о предотвращенном покушении на Тихановскую

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. На кандидата в президенты На кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую готовилось покушение, его удалось предотвратить, сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на Комитет государственной безопасности.

В ведомстве рассказали, что члены объединенного штаба оппозиции опасались за жизнь Тихановской. По словам председателя КГБ Валерия Вакульчика, сотрудники МВД также перехватили переписку, где говорилось, что протестующим "нужна сакральная жертва".

"Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан. <...> В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба. Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно", — заявил он.

Ранее президент Александр Лукашенко также отмечал, что среди сторонников Тихановской есть человек, который попросил государство взять под охрану офис, где после выборов собрались представители штаба и журналисты. Пресс-секретарь кандидата Анна Красулина, в свою очередь, заявила РИА Новости, что соратники Тихановской с подобной просьбой к властям не обращались.

По предварительной информации, Лукашенко набирает на выборах 80,08 процента голосов, Тихановская — 10,09 процента. При этом в штабе последней заявили, что не признают официальные результаты.