https://ria.ru/20200810/1575606887.html
КГБ Белоруссии сообщил о предотвращенном покушении на Тихановскую
На кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую готовилось покушение, его удалось предотвратить, сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на Комитет... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T19:35
2020-08-10T20:40
протесты в белоруссии
светлана тихановская
цик белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Андрей Викторович
Были бы вы на месте Тихановской в роли сакральной жертвы, то бредом вам бы это не казалось. Оппозиции пофиг кого жертвой делать. Цель оправдывает средства.
222
Alex Smolov
Она наверное думала "америка с нами" :))
199
88
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, цик белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
На кандидата в президенты Белоруссии
Светлану Тихановскую готовилось покушение, его удалось предотвратить, сообщил Sputnik Беларусь
со ссылкой на Комитет государственной безопасности.
В ведомстве рассказали, что члены объединенного штаба оппозиции опасались за жизнь Тихановской. По словам председателя КГБ Валерия Вакульчика, сотрудники МВД также перехватили переписку, где говорилось, что протестующим "нужна сакральная жертва".
"Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан. <...> В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба. Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно", — заявил он.
Ранее президент Александр Лукашенко также отмечал, что среди сторонников Тихановской есть человек, который попросил государство взять под охрану офис, где после выборов собрались представители штаба и журналисты. Пресс-секретарь кандидата Анна Красулина, в свою очередь, заявила РИА Новости, что соратники Тихановской с подобной просьбой к властям не обращались.
По предварительной информации, Лукашенко набирает на выборах 80,08 процента голосов, Тихановская — 10,09 процента. При этом в штабе последней заявили, что не признают официальные результаты.
Минувшей ночью в Минске и других городах прошли массовые акции протеста, в ходе которых пострадали более 50 сторонников оппозиции и около 40 сотрудников МВД. Силовики задержали примерно три тысячи митингующих, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против милиционеров. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.