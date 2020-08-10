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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575606621.html
Милиция перекрыла движение в районе стелы в центре Минска
Милиция перекрыла движение машин в районе стелы "Минск – город-герой" по проспектам Машерова и Победителей белорусской столицы, где ожидалась новая акция... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T19:52
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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ОМОН экипируется в "полевых условиях". Географически - сквер у Сторожовки. У минской стелы дежурит спецтехника
2020-08-10T19:33
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минск, белоруссия, в мире

Милиция перекрыла движение в районе стелы в центре Минска

19:33 10.08.2020 (обновлено: 19:52 10.08.2020)
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МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Милиция перекрыла движение машин в районе стелы "Минск – город-герой" по проспектам Машерова и Победителей белорусской столицы, где ожидалась новая акция оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас по перекрытым дорогам пропускают только автобусы, также ездит милицейский спецтранспорт. Патрули ОМОНа проверяют документы и сумки у всех прохожих, велосипедистов, многих просят развернуться, несколько человек задержаны, сообщает корреспондент РИА Новости.
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По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
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