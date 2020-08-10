Милиция перекрыла движение в районе стелы в центре Минска

МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Милиция перекрыла движение машин в районе стелы "Минск – город-герой" по проспектам Машерова и Победителей белорусской столицы, где ожидалась новая акция оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас по перекрытым дорогам пропускают только автобусы, также ездит милицейский спецтранспорт. Патрули ОМОНа проверяют документы и сумки у всех прохожих, велосипедистов, многих просят развернуться, несколько человек задержаны, сообщает корреспондент РИА Новости.
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Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных.
По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
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