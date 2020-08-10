Милиция перекрыла движение в районе стелы в центре Минска

Сейчас по перекрытым дорогам пропускают только автобусы, также ездит милицейский спецтранспорт. Патрули ОМОНа проверяют документы и сумки у всех прохожих, велосипедистов, многих просят развернуться, несколько человек задержаны, сообщает корреспондент РИА Новости.