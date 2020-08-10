В Минске заявили о кибератаках на белорусские интернет-ресурсы

Члены участковой избирательной комиссии во время подсчёта голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии

МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Кибератаки на интернет-ресурсы в Кибератаки на интернет-ресурсы в Белоруссии продолжаются, сообщил в понедельник национальный центр реагирования на компьютерные инциденты республики.

Девятого августа центр сообщил, что оборудование, на котором размещены сайты КГБ и МВД Белоруссии , подверглись DDoS-атакам. По словам гендиректора "Белтелекома" Юрия Петручени, атаки шли с внешних каналов. Как уточнял центр реагирования, кибератаки были отражены, однако начались проблемы с оборудованием.

"Сегодня в течение дня атаки продолжаются. В основном целью становятся сайты государственных органов и организаций", - говорится в сообщении.

Как отмечает центр, за прошедший период фиксировались различные типы кибератак, суммарная мощность некоторых из них превышала 200 Гбит/с. "Все они были успешно отражены защитными техническими решениями (Anti-DDoS) провайдеров", - подчеркивается в сообщении.

При этом, как отметили в центре реагирования, особенно много атак пришлось на сайт ЦИК республики, они совершались в день выборов президента Белоруссии в 19.41 и 23.20 (совпадает с мск).

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Интернет в Минске начал "пропадать" в этот день с утра, а к вечеру полностью "пропал". Утром в понедельник сайты госорганов и государственных СМИ работали уже устойчиво, однако сохранялись проблемы с доступом к интернет-ресурсам и популярным мессенджерам. Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков отмечал, что отключение интернета трудно не связать с разгоном митинга оппозиции, который начался вечером в день президентских выборов.