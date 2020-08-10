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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575606527.html
В Минске заявили о кибератаках на белорусские интернет-ресурсы
Кибератаки на интернет-ресурсы в Белоруссии продолжаются, сообщил в понедельник национальный центр реагирования на компьютерные инциденты республики. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T19:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575581998_0:214:2884:1836_1400x0_80_0_0_a242abb7ecd0a6543b273acc0f526845.jpg
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мвд белоруссии, денис кусков, минск, белоруссия, в мире

В Минске заявили о кибератаках на белорусские интернет-ресурсы

19:31 10.08.2020
891
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЧлены участковой избирательной комиссии во время подсчёта голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчёта голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Кибератаки на интернет-ресурсы в Белоруссии продолжаются, сообщил в понедельник национальный центр реагирования на компьютерные инциденты республики.
Девятого августа центр сообщил, что оборудование, на котором размещены сайты КГБ и МВД Белоруссии, подверглись DDoS-атакам. По словам гендиректора "Белтелекома" Юрия Петручени, атаки шли с внешних каналов. Как уточнял центр реагирования, кибератаки были отражены, однако начались проблемы с оборудованием.
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9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
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"Сегодня в течение дня атаки продолжаются. В основном целью становятся сайты государственных органов и организаций", - говорится в сообщении.
Как отмечает центр, за прошедший период фиксировались различные типы кибератак, суммарная мощность некоторых из них превышала 200 Гбит/с. "Все они были успешно отражены защитными техническими решениями (Anti-DDoS) провайдеров", - подчеркивается в сообщении.
При этом, как отметили в центре реагирования, особенно много атак пришлось на сайт ЦИК республики, они совершались в день выборов президента Белоруссии в 19.41 и 23.20 (совпадает с мск).
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Интернет в Минске начал "пропадать" в этот день с утра, а к вечеру полностью "пропал". Утром в понедельник сайты госорганов и государственных СМИ работали уже устойчиво, однако сохранялись проблемы с доступом к интернет-ресурсам и популярным мессенджерам. Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков отмечал, что отключение интернета трудно не связать с разгоном митинга оппозиции, который начался вечером в день президентских выборов.
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