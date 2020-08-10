Российские СМИ обратились к правительству Белоруссии

Сотрудники милиции во время задержания в Минске

© Sputnik Сотрудники милиции во время задержания в Минске

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Несколько российских СМИ потребовали от правительства Белоруссии предоставить информацию о здоровье задержанных журналистов.

Кроме того, РБК, "Ведомости" и "Коммерсант" попросили допустить до представителей прессы сотрудников посольства в Минске.

Редакции потребовали немедленно освободить журналистов и призвали все российские СМИ присоединиться к обращению. Они выразили надежду, что вместе смогут добиться результата.

В свою очередь, Совет по правам человека при президенте призвал МИД выразить официальный протест Белоруссии и начать переговоры по освобождению журналистов.

Задержание журналистов в Белоруссии

Ранее Sputnik Беларусь сообщил о задержании корреспондента Евгения Олейника. По данным агентства, его избили после ночных беспорядков в Минске. Позже он рассказал РИА Новости, что его освободили. Также задержали российского журналиста Семена Пегова. Дипломаты выяснили, что он находится в центре изоляции правонарушителей в Минске.

Ранее главный редактор Daily Storm Алена Сивкова сказала РИА Новости, что журналистов издания избили в Минске при задержании. Пострадал и их коллега из "Медузы". Союз журналистов России пытается узнать подробности о задержании и избиении корреспондентов, заявил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.

RT ранее сообщал о задержании в Минске стрингера, сотрудничавшей с видеоагентством Ruptly, она в изоляторе, связи с ней нет. Кроме того, во время съемок избирательных участков задержали еще двух стрингеров Ruptly. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян обратилась к властям Белоруссии и президенту Александру Лукашенко с призывом освободить задержанных представителей СМИ.

Выборы президента

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных.

По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. В оппозиционном штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.