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Российские СМИ обратились к правительству Белоруссии
Несколько российских СМИ потребовали от правительства Белоруссии предоставить информацию о здоровье задержанных журналистов. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T20:50
белоруссия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200810/1575603427.html
https://ria.ru/20200810/1575605242.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200810/1575597894.html
https://ria.ru/20200810/1575595643.html
Почему верещат только либеральные СМИ по чьей указке работают? :)))
58
Не лезьте в Белоруссию, пишите про Украину
54
15
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575605325_0:67:1280:787_1400x0_80_0_0_b54d6313e24b3a49c91b3b1ff4e8bc4d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия

Российские СМИ обратились к правительству Белоруссии

19:22 10.08.2020 (обновлено: 20:50 10.08.2020)
10907
© SputnikСотрудники милиции во время задержания в Минске
Сотрудники милиции во время задержания в Минске
© Sputnik
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Несколько российских СМИ потребовали от правительства Белоруссии предоставить информацию о здоровье задержанных журналистов.
Кроме того, РБК, "Ведомости" и "Коммерсант" попросили допустить до представителей прессы сотрудников посольства в Минске.
Лукашенко, ну как так?! Чем не угодили российские журналисты Минску
Вчера, 18:04Слышали новость?
Лукашенко, ну как так?! Чем не угодили российские журналисты МинскуЧто будет с российскими журналистами, которых задержали на митингах в Белоруссии? Как изменился Хабаровск после месяца протестов? Зачем петербургских чиновников обязали вести соцсети? Эти темы в подкасте "Слышали новость?".
Редакции потребовали немедленно освободить журналистов и призвали все российские СМИ присоединиться к обращению. Они выразили надежду, что вместе смогут добиться результата.
В свою очередь, Совет по правам человека при президенте призвал МИД выразить официальный протест Белоруссии и начать переговоры по освобождению журналистов.

Задержание журналистов в Белоруссии

Ранее Sputnik Беларусь сообщил о задержании корреспондента Евгения Олейника. По данным агентства, его избили после ночных беспорядков в Минске. Позже он рассказал РИА Новости, что его освободили. Также задержали российского журналиста Семена Пегова. Дипломаты выяснили, что он находится в центре изоляции правонарушителей в Минске.
Автомобили милиции в центре в Минска
Вчера, 19:04Протесты в Белоруссии
В Минске задержали корреспондента RT
Ранее главный редактор Daily Storm Алена Сивкова сказала РИА Новости, что журналистов издания избили в Минске при задержании. Пострадал и их коллега из "Медузы". Союз журналистов России пытается узнать подробности о задержании и избиении корреспондентов, заявил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
RT ранее сообщал о задержании в Минске стрингера, сотрудничавшей с видеоагентством Ruptly, она в изоляторе, связи с ней нет. Кроме того, во время съемок избирательных участков задержали еще двух стрингеров Ruptly. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян обратилась к властям Белоруссии и президенту Александру Лукашенко с призывом освободить задержанных представителей СМИ.
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста в Минске
Вчера, 16:45Сказано в эфире
Адвокат о задержании журналистов в Минске: механизмы защиты не работаютВ МИД прокомментировали задержание российских журналистов в Белоруссии, призвав власти с уважением отнестись к тем, кто выполняет свой профессиональный долг. В эфире радио Sputnik ситуацию оценила адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш.

Выборы президента

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных.
По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. В оппозиционном штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Пресс-секретарь российской дипмиссии в Белоруссии Алексей Маскалев сообщил, что посольство пока не получало официальных уведомлений от белорусской стороны о наличии россиян среди задержанных во время несанкционированных акций. Он добавил, что дипломаты уточняют информацию и выясняют все обстоятельства.
Протесты в Минске
Вчера, 16:01Протесты в Белоруссии
"Не по-братски". В МИД осудили задержание российских журналистов в Минске
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Белоруссия
Популярные комментарии
Почему верещат только либеральные СМИ по чьей указке работают? :)))
10 августа, 19:28
ВРВиталик Р
47100010
Не лезьте в Белоруссию, пишите про Украину
10 августа, 19:27
Николай Сасаин
24710121
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