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Лавров и Макей обсудили работу неаккредитованных СМИ в Белоруссии
Главы МИД РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили по телефону вопросы, связанные с "отдельными представителями" российских СМИ, которые работают РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T19:12
россия
владимир макей
сергей лавров
минск
белоруссия
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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россия, владимир макей , сергей лавров, минск, белоруссия, политика

Лавров и Макей обсудили работу неаккредитованных СМИ в Белоруссии

19:12 10.08.2020
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© РИА Новости / Валерий Шарифулин/POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время подписания документов по итогам переговоров в Минске.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время подписания документов по итогам переговоров в Минске.
© РИА Новости / Валерий Шарифулин/POOL
МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Главы МИД РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили по телефону вопросы, связанные с "отдельными представителями" российских СМИ, которые работают в республике без аккредитации, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"Десятого августа 2020 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым… Руководители внешнеполитических ведомств двух государств … обсудили вопросы, связанные с отдельными представителями российских СМИ, работающими в Беларуси вне легального поля без соответствующей аккредитации", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Вчера, 16:01Президентские выборы в Белоруссии
"Не по-братски". В МИД осудили задержание российских журналистов в Минске
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РоссияВладимир МакейСергей ЛавровМинскБелоруссияПолитика
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