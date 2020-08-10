https://ria.ru/20200810/1575605612.html
Лавров и Макей обсудили работу неаккредитованных СМИ в Белоруссии
Главы МИД РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили по телефону вопросы, связанные с "отдельными представителями" российских СМИ, которые работают РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T19:12
2020-08-10T19:12
россия
владимир макей
сергей лавров
минск
белоруссия
политика
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https://ria.ru/20200810/1575595643.html
россия
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573204857_0:10:2874:1627_1400x0_80_0_0_218c9966af287ae5578a15e86d1d19ff.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир макей , сергей лавров, минск, белоруссия, политика