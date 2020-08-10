Штаб Тихановской опроверг слова Лукашенко о просьбе о защите

МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Штаб кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской не обращался к властям республики с просьбой о защите на фоне протестных акций после выборов, заявила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь политика Анна Красулина.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "объединенный штаб оппозиции" на фоне беспорядков попросил у властей страны защиты, и такая защита была ему предоставлена. Как отмечал Лукашенко, среди сторонников Тихановской "есть еще человек, который… с головой дружит", он и попросил государство взять под охрану офис, где после выборов собрались представители штаба и журналисты. По словам президента, нужна была "сакральная жертва".
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"Нет", - ответила Красулина на вопрос, обращался ли штаб Тихановской к властям с просьбой о защите в ходе протестных акций после президентских выборов.
"Мы требовали, чтобы они (силовые ведомства – ред.) охраняли мирных граждан на улицах города, как им и положено делать. Они содержатся на наши налоги, и они обязаны защищать мир и покой мирных граждан, это их задача прямая, министерства внутренних дел, которую они обязаны исполнять", - подчеркнула пресс-секретарь.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные и пострадавшие. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули.
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