Штаб Тихановской опроверг слова Лукашенко о просьбе о защите

"Мы требовали, чтобы они (силовые ведомства – ред.) охраняли мирных граждан на улицах города, как им и положено делать. Они содержатся на наши налоги, и они обязаны защищать мир и покой мирных граждан, это их задача прямая, министерства внутренних дел, которую они обязаны исполнять", - подчеркнула пресс-секретарь.