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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575605242.html
В Минске задержали корреспондента RT
Корреспондент RT Константин Придыбайло сообщил, что его задержали в Минске. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T22:16
телеканал rt
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575604216_0:16:907:526_1400x0_80_0_0_475686081ecaacdbe9b02218adc146f8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
телеканал rt, минск, белоруссия, в мире

В Минске задержали корреспондента RT

19:04 10.08.2020 (обновлено: 22:16 10.08.2020)
4711
© SputnikАвтомобили милиции в центре в Минска
Автомобили милиции в центре в Минска
© Sputnik
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Корреспондент RT Константин Придыбайло сообщил, что его задержали в Минске.
"Меня задержали", - написал Придыбайло в своём Telegram-канале.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Вчера, 15:44Протесты в Белоруссии
Стало известно, где находится задержанный в Минске российский журналист
Ранее главный редактор Daily Storm Алена Сивкова сообщила РИА Новости, что журналистов издания Антона Старкова и Дмитрия Ласенко избили в Минске при задержании. Она также отметила, что вместе с ними пострадал и Максим Солопов из "Медузы", которому "досталось гораздо больше". Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко также рассказал о задержании в Минске сотрудников вещателя. Позже в разговоре с РИА Новости он отметил, что журналисты вернулись в Москву с запретом на въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
Sputnik Беларусь сообщал об избиении и задержании корреспондента Евгения Олейника после ночных беспорядков в Минске. Кроме того, ранее RT сообщил о задержании в Минске стрингера, сотрудничавшей с видеоагентством Ruptly, она в изоляторе, связи с ней нет. До этого во время съемок открытия избирательных участков были задержаны еще два стрингера Ruptly. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призвала власти Белоруссии освободить задержанного российского журналиста Семена Пегова.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных.
По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Вчера, 18:05
Не надо придумывать "пиррову победу" Лукашенко
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