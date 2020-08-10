В Минске задержали корреспондента RT

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных.