В Минске задержали корреспондента RT

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Корреспондент RT Константин Придыбайло сообщил, что его задержали в Минске.
"Меня задержали", - написал Придыбайло в своём Telegram-канале.
Ранее главный редактор Daily Storm Алена Сивкова сообщила РИА Новости, что журналистов издания Антона Старкова и Дмитрия Ласенко избили в Минске при задержании. Она также отметила, что вместе с ними пострадал и Максим Солопов из "Медузы", которому "досталось гораздо больше". Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко также рассказал о задержании в Минске сотрудников вещателя. Позже в разговоре с РИА Новости он отметил, что журналисты вернулись в Москву с запретом на въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
Sputnik Беларусь сообщал об избиении и задержании корреспондента Евгения Олейника после ночных беспорядков в Минске. Кроме того, ранее RT сообщил о задержании в Минске стрингера, сотрудничавшей с видеоагентством Ruptly, она в изоляторе, связи с ней нет. До этого во время съемок открытия избирательных участков были задержаны еще два стрингера Ruptly. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призвала власти Белоруссии освободить задержанного российского журналиста Семена Пегова.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных.
По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
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