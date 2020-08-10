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Определены призеры конкурса АНО "РСВ" в номинации "Цифровая среда"
Представители 17 регионов России защитили в понедельник свои проекты в номинации "Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах" Всероссийского РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T18:55
технологии
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60
технологии

Определены призеры конкурса АНО "РСВ" в номинации "Цифровая среда"

18:55 10.08.2020
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© Fotolia / contrastwerkstattРабота за компьютером
Работа за компьютером
© Fotolia / contrastwerkstatt
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Представители 17 регионов России защитили в понедельник свои проекты в номинации "Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах" Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия"; лучшими признаны работы четырех соискателей из Ростовской, Саратовской и Волгоградской областей, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Конкурс является одним из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей".
Распределение призовых мест и специальных призов партнеров номинации станет известно на общей торжественной церемонии награждения победителей конкурса, которая, предварительно, состоится осенью.
"Россия – страна возможностей" – это открытая площадка для взаимодействия не только участников и партнёров, но и самих проектов платформы. "Моя страна – моя Россия" успешно доказывает, как подобные коллаборации способны преумножать возможности конкурсантов. Сотрудничество с Грантовым конкурсом молодежных инициатив позволит участникам воплотить в жизнь свои идеи, а эксперты профильного конкурса "Цифровой прорыв", принимавшие участие в сегодняшнем финале, смогли поделилиться опытом и знаниями в вопросе их реализации", – привели в пресс-службе слова заместителя генерального директора АНО "РСВ" Владислава Даванкова.
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3 августа, 18:58
Названы призеры конкурса "Моя страна – моя Россия" в области технологий
Номинация "Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах" проводится при поддержке Российского общества "Знание". В XVII сезоне участники Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" имеют также возможность получить грантовую поддержку Росмолодежи. В рамках публичных защит эксперты Грантового конкурса молодежных инициатив Росмолодежи, который также является одним из проектов платформы "Россия – страна возможностей", оценят работы конкурсантов и дадут рекомендации для получения грантов на реализацию проектов.
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