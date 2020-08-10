Определены призеры конкурса АНО "РСВ" в номинации "Цифровая среда"

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Представители 17 регионов России защитили в понедельник свои проекты в номинации "Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах" Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия"; лучшими признаны работы четырех соискателей из Ростовской, Саратовской и Волгоградской областей, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

"Россия – страна возможностей" – это открытая площадка для взаимодействия не только участников и партнёров, но и самих проектов платформы. "Моя страна – моя Россия" успешно доказывает, как подобные коллаборации способны преумножать возможности конкурсантов. Сотрудничество с Грантовым конкурсом молодежных инициатив позволит участникам воплотить в жизнь свои идеи, а эксперты профильного конкурса "Цифровой прорыв", принимавшие участие в сегодняшнем финале, смогли поделилиться опытом и знаниями в вопросе их реализации", – привели в пресс-службе слова заместителя генерального директора АНО "РСВ" Владислава Даванкова.