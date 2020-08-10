В Витебск стягивают силовиков, движение частично блокировано

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Движение в центре Витебска частично перекрыто, правоохранители стягивают дополнительные силы, сообщает Движение в центре Витебска частично перекрыто, правоохранители стягивают дополнительные силы, сообщает Sputnik Беларусь

Сообщается, что автомобили милиции заняли стоянку возле сквера через дорогу от площади Победы – именно сюда в воскресенье пошли люди, которых оттеснили с площади. К площади Победы с двух центральных улиц – Московского проспекта и улицы Ленина – подогнали автозаки и автобусы с сотрудниками милиции, сообщают из Витебска.

"Возле монумента "Три штыка", где находится зона отдыха горожан, дежурят усиленные патрули ППС, площадь Победы огорожена, оставлены только небольшие проходы. Пока на площади и в зоне отдыха возле монумента протестующих не наблюдается. Светофоры возле площади Победы отключены, движение регулируется сотрудниками ГАИ, они также стоят на выездах на все прилегающие улицы", - передает издание.

Усиленные наряды сотрудников милиции также дежурят на прилегающем к площади Победы проспекте Черняховского, где вчера прошли основные протестные акции.

В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.

Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций есть пострадавшие, нескольких человек доставили в больницу.