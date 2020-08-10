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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
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В Витебск стягивают силовиков, движение частично блокировано
Движение в центре Витебска частично перекрыто, правоохранители стягивают дополнительные силы, сообщает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T19:17
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
москва
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана тихановская, александр лукашенко, москва, минск, белоруссия, в мире

В Витебск стягивают силовиков, движение частично блокировано

18:52 10.08.2020 (обновлено: 19:17 10.08.2020)
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© Sputnik / Павел ВурАвтозаки и автобусы в Витебске
Автозаки и автобусы в Витебске
© Sputnik / Павел Вур
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Движение в центре Витебска частично перекрыто, правоохранители стягивают дополнительные силы, сообщает Sputnik Беларусь.
Сообщается, что автомобили милиции заняли стоянку возле сквера через дорогу от площади Победы – именно сюда в воскресенье пошли люди, которых оттеснили с площади. К площади Победы с двух центральных улиц – Московского проспекта и улицы Ленина – подогнали автозаки и автобусы с сотрудниками милиции, сообщают из Витебска.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Вчера, 18:05
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"Возле монумента "Три штыка", где находится зона отдыха горожан, дежурят усиленные патрули ППС, площадь Победы огорожена, оставлены только небольшие проходы. Пока на площади и в зоне отдыха возле монумента протестующих не наблюдается. Светофоры возле площади Победы отключены, движение регулируется сотрудниками ГАИ, они также стоят на выездах на все прилегающие улицы", - передает издание.
Усиленные наряды сотрудников милиции также дежурят на прилегающем к площади Победы проспекте Черняховского, где вчера прошли основные протестные акции.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций есть пострадавшие, нескольких человек доставили в больницу.
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Вчера, 17:40Протесты в Белоруссии
Тихановская отказалась участвовать в акциях протеста
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМоскваМинскБелоруссияВ мире
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