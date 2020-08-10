https://ria.ru/20200810/1575604340.html
Билл Гейтс рассказал, когда мир преодолеет коронавирус
Пандемию коронавируса удастся остановить только через два с половиной года, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью Wired. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T18:50
2020-08-10T19:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье
microsoft corporation
билл гейтс
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575598511.html
Александр К.
Отцу коронавируса можно верить! Такие прогнозы наводят на мысль, что по части болезни буду ещё более коварные последствия. Явно мутят что-то...
27
Рулон Обоев
Билли палится: "но масштабы негативных потрясений для всей системы сопоставимы". Глобальная капиталистическая олигархия изжила себя. Ресурсы и капиталы не могут находится всегда в одних руках иначе происходит перенасыщение одних и обнищание других. Следом идёт кризис перепроизводства и эффект домино валит все рыночные взаимосвязанные структуры. Но богатые не хотят делится поэтому ковид им на руку. Под шумок можно затянуть ошейники. Отсюда локальные бунты масс не умеющих понять сути происходящего. Власти всех стран должны понять что перераспределение ресурсов неизбежно. Социальное равенство это один из важнейших принципов большинства человечества. Вопрос только один к властям: когда? Потому что эволюционировать они не хотят, а революция - их смерть.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье, microsoft corporation, билл гейтс, в мире