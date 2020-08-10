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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200810/1575604340.html
Билл Гейтс рассказал, когда мир преодолеет коронавирус
Пандемию коронавируса удастся остановить только через два с половиной года, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью Wired. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T19:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье
microsoft corporation
билл гейтс
в мире
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Отцу коронавируса можно верить! Такие прогнозы наводят на мысль, что по части болезни буду ещё более коварные последствия. Явно мутят что-то...
27
Билли палится: "но масштабы негативных потрясений для всей системы сопоставимы". Глобальная капиталистическая олигархия изжила себя. Ресурсы и капиталы не могут находится всегда в одних руках иначе происходит перенасыщение одних и обнищание других. Следом идёт кризис перепроизводства и эффект домино валит все рыночные взаимосвязанные структуры. Но богатые не хотят делится поэтому ковид им на руку. Под шумок можно затянуть ошейники. Отсюда локальные бунты масс не умеющих понять сути происходящего. Власти всех стран должны понять что перераспределение ресурсов неизбежно. Социальное равенство это один из важнейших принципов большинства человечества. Вопрос только один к властям: когда? Потому что эволюционировать они не хотят, а революция - их смерть.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/148825/88/1488258802_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_f45b38b822792aaa03378f345ddd5855.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье, microsoft corporation, билл гейтс, в мире

Билл Гейтс рассказал, когда мир преодолеет коронавирус

18:50 10.08.2020 (обновлено: 19:28 10.08.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Пандемию коронавируса удастся остановить только через два с половиной года, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью Wired.
"Это не Первая мировая война и не Вторая мировая война, но масштабы негативных потрясений для всей системы сопоставимы", — отметил он.
Сотрудник клинической больницы РЖД-Медицина им. Н. А. Семашко в Москве
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Предприниматель считает, что "богатый мир" сможет справиться с инфекцией примерно на год раньше остальных. Он выразил сожаление, что пандемия существенно замедлила прогресс в поиске лекарств для борьбы с малярией, полиомиелитом и ВИЧ.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 по всему миру превысило 19,7 миллиона человек. Жертвами пандемии стали более 728 тысяч.
В России коронавирус обнаружили у 893 тысяч человек. Умерли более 15 тысяч, свыше 696 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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10 августа, 19:18
Александр К.
2110104
Билли палится: "но масштабы негативных потрясений для всей системы сопоставимы". Глобальная капиталистическая олигархия изжила себя. Ресурсы и капиталы не могут находится всегда в одних руках иначе происходит перенасыщение одних и обнищание других. Следом идёт кризис перепроизводства и эффект домино валит все рыночные взаимосвязанные структуры. Но богатые не хотят делится поэтому ковид им на руку. Под шумок можно затянуть ошейники. Отсюда локальные бунты масс не умеющих понять сути происходящего. Власти всех стран должны понять что перераспределение ресурсов неизбежно. Социальное равенство это один из важнейших принципов большинства человечества. Вопрос только один к властям: когда? Потому что эволюционировать они не хотят, а революция - их смерть.
10 августа, 19:38
Рулон Обоев
1201102
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