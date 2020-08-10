Ставрополье вышло в число лидеров по реализации проектов благоустройства

"В целом, процент выполнения работ составляет более 60%. Это порядка 20 объектов. Из них на семи объектах в шести муниципальных образованиях благоустройство полностью завершено. Среди них города Невинномысск, Минеральные Воды, Благодарный, Лермонтов, а так же села Кочубеевское и Курсавка. На 13 объектах реконструкция близится к завершению. Работы по благоустройству в крае в рамках данного проекта планируется завершить осенью этого года", - говорится в сообщении.