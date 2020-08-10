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Ставрополье вышло в число лидеров по реализации проектов благоустройства
На Ставрополье в рамках реализации регионального проекта формирования современной городской среды в 2020 году будет благоустроена 31 общественная территория в... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T18:40
ставропольский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
ставропольский край

Ставрополье вышло в число лидеров по реализации проектов благоустройства

18:40 10.08.2020
35
© РИА Новости / Дмитрий Степанов / Перейти в фотобанкТриумфальная арка (Тифлисские ворота) в Ставрополе
Триумфальная арка (Тифлисские ворота) в Ставрополе
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
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СТАВРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. На Ставрополье в рамках реализации регионального проекта формирования современной городской среды в 2020 году будет благоустроена 31 общественная территория в 28 муниципальных образованиях, сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.
"В целом, процент выполнения работ составляет более 60%. Это порядка 20 объектов. Из них на семи объектах в шести муниципальных образованиях благоустройство полностью завершено. Среди них города Невинномысск, Минеральные Воды, Благодарный, Лермонтов, а так же села Кочубеевское и Курсавка. На 13 объектах реконструкция близится к завершению. Работы по благоустройству в крае в рамках данного проекта планируется завершить осенью этого года", - говорится в сообщении.
Глава Минстроя РФ Владимир Якушев накануне отметил,что Ставропольский край находится в числе регионов-лидеров по реализации проектов благоустройства.Также он отметил, что в крае полностью завершена реализация проекта, победившего в 2019 году на Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Речь идет о городе Буденновск, где обновили Парк имени Борцов Революции, напомнили в министерстве.
По итогам 2019 года край также вошел в десятку лидеров рейтинга регионов по реализации проектов создания комфортной городской среды.
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Как отмечал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, проект "Комфортная городская среда" выступает стержнем, вокруг которого выстраивается региональная политика развития общественных территорий. "Вместе с краевой программой поддержки местных инициатив, программой курортного сбора, действующей на Кавказских Минеральных Водах, он дает хороший системный эффект, увеличивает масштаб благоустройства", - привели в региональном Миндортрансе его слова.
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Ставропольский край
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