Ставрополье вышло в число лидеров по реализации проектов благоустройства

СТАВРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. На Ставрополье в рамках реализации регионального проекта формирования современной городской среды в 2020 году будет благоустроена 31 общественная территория в 28 муниципальных образованиях, сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.
"В целом, процент выполнения работ составляет более 60%. Это порядка 20 объектов. Из них на семи объектах в шести муниципальных образованиях благоустройство полностью завершено. Среди них города Невинномысск, Минеральные Воды, Благодарный, Лермонтов, а так же села Кочубеевское и Курсавка. На 13 объектах реконструкция близится к завершению. Работы по благоустройству в крае в рамках данного проекта планируется завершить осенью этого года", - говорится в сообщении.
Глава Минстроя РФ Владимир Якушев накануне отметил,что Ставропольский край находится в числе регионов-лидеров по реализации проектов благоустройства.Также он отметил, что в крае полностью завершена реализация проекта, победившего в 2019 году на Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Речь идет о городе Буденновск, где обновили Парк имени Борцов Революции, напомнили в министерстве.
По итогам 2019 года край также вошел в десятку лидеров рейтинга регионов по реализации проектов создания комфортной городской среды.
Как отмечал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, проект "Комфортная городская среда" выступает стержнем, вокруг которого выстраивается региональная политика развития общественных территорий. "Вместе с краевой программой поддержки местных инициатив, программой курортного сбора, действующей на Кавказских Минеральных Водах, он дает хороший системный эффект, увеличивает масштаб благоустройства", - привели в региональном Миндортрансе его слова.