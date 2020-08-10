В Сочи встретили миллионного туриста с начала сезона

КРАСНОДАР, 10 авг – РИА Новости. Жительница Краснодара, приехавшая в Сочи вместе с семьей, стала миллионным гостем курорта с начала летнего сезона, сообщила пресс-служба горадминистрации.

"В Сочи торжественно встретили миллионного туриста. Им стала жительница Краснодара Анна Рыжкова, которая приехала на курорт с мужем и двумя детьми", – говорится в сообщении.

Помимо памятных подарков от администрации Сочи и сотрудников отеля семья Рыжковых получила сертификат на посещение одного из объектов с сфере экотуризма.

"Не так давно мы встречали 500-тысячного туриста, посетившего Сочи с начала летнего курортного сезона. Сегодня эта цифра увеличилась до миллиона. Мы можем смело сказать, что на курорте зафиксирована стабильная динамика роста туристического потока", – цитирует пресс-служба слова главы департамента курортов и туризма администрации города Светланы Батяйкиной. По ее данным, на сегодняшний день в городе находятся порядка 220 тысяч туристов.

В 2019 году, по данным властей, Сочи в летний сезон посетили около 4,5 миллиона туристов.