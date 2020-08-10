https://ria.ru/20200810/1575603562.html
В Сочи встретили миллионного туриста с начала сезона
Жительница Краснодара, приехавшая в Сочи вместе с семьей, стала миллионным гостем курорта с начала летнего сезона, сообщила пресс-служба горадминистрации. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T19:52
2020-08-10T19:57
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РИА Новости
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новости - туризм, краснодар, сочи, краснодарский край
КРАСНОДАР, 10 авг – РИА Новости. Жительница Краснодара, приехавшая в Сочи вместе с семьей, стала миллионным гостем курорта с начала летнего сезона, сообщила пресс-служба горадминистрации.
"В Сочи торжественно встретили миллионного туриста. Им стала жительница Краснодара Анна Рыжкова, которая приехала на курорт с мужем и двумя детьми", – говорится в сообщении.
Помимо памятных подарков от администрации Сочи и сотрудников отеля семья Рыжковых получила сертификат на посещение одного из объектов с сфере экотуризма.
"Не так давно мы встречали 500-тысячного туриста, посетившего Сочи с начала летнего курортного сезона. Сегодня эта цифра увеличилась до миллиона. Мы можем смело сказать, что на курорте зафиксирована стабильная динамика роста туристического потока", – цитирует пресс-служба слова главы департамента курортов и туризма администрации города Светланы Батяйкиной. По ее данным, на сегодняшний день в городе находятся порядка 220 тысяч туристов.
В 2019 году, по данным властей, Сочи в летний сезон посетили около 4,5 миллиона туристов.
В связи с коронавирусом курортный сезон в Краснодарском крае полноценно начался 21 июня, когда региональные власти сняли карантин и разрешили работу гостиниц и пансионатов. Министр курортов Кубани Светлана Балаева ранее сообщила РИА Новости, что по итогам трех летних месяцев регион должен принять не менее 7 миллионов гостей, кроме того, власти надеются на активный бархатный сезон. В прошлом году в летние месяцы край посетили около 10 миллионов туристов.