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ФАС признала Apple нарушителем на рынке приложений
Федеральная антимонопольная служба России признала американскую корпорацию Apple злоупотребившей доминирующим положением на рынке распространения приложений по... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T19:10
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
apple
сша
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), apple, сша, экономика

ФАС признала Apple нарушителем на рынке приложений

18:30 10.08.2020 (обновлено: 19:10 10.08.2020)
5267
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России признала американскую корпорацию Apple злоупотребившей доминирующим положением на рынке распространения приложений по двум пунктам - препятствование разработчикам приложений родительского контроля и непрозрачные правила допуска приложений в App Store, сообщило ведомство.
Изначально дело было возбуждено по заявлению компании "Лаборатория Касперского".

"Комиссия ФАС России установила, что компания Apple злоупотребила доминирующем положением по отношению к разработчикам мобильных приложений родительского контроля и ограничила конкуренцию на рынке распространения приложений для мобильных устройств, функционирующих под управлением операционной системы iOS", - говорится в сообщении.

В ходе расследования ведомства было установлено, что Apple, занимая доминирующее положение с долей 100% на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, начиная с октября 2018 года последовательно ограничивала инструменты и возможности для разработки приложений родительского контроля, в результате чего большая часть функционала приложений сторонних разработчиков была утрачена.
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Проведение такой политики по времени совпало с выходом собственного предустановленного приложения "Экранное время" компании, которое обладает функционалом, сходным с функционалом приложений родительского контроля, отмечает российское ведомство.
"Нарушение выразилось также в установлении компанией Apple за собой права отклонять, не допускать в магазин приложений App Store любое приложение стороннего разработчика, даже если оно соответствует всем требованиям Apple", - добавляет ФАС.
"Доступ в магазин приложений App Store – единственная возможность для разработчиков приложений распространять свои продукты на операционной системе iOS, и крайне важно для обеспечения конкуренции создать недискриминационные условия доступа на рынок", - отметил замглавы ФАС России Алексей Доценко.
Расследование дела завершилось 10 августа. Компании Apple будет выдано предписание об устранении нарушения.
Американская Apple не согласна с решением Федеральной антимонопольной службы России, признавшей компанию нарушителем на рынке приложений, и намерена подать апелляцию, сообщили РИА Новости в компании.
"Мы с уважением относимся к Федеральной антимонопольной службе России, но мы не согласны с их решением и планируем подать апелляцию", - сказали в Apple.
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В компании отметили, что создали App Store как функцию iPhone, предоставив своим пользователям безопасный и надежный магазин для поиска приложений, а разработчикам по всему миру – возможности для бизнеса. Там добавили, что у Apple предусмотрена допзащита для приложений, предназначенных для детей.
"Мы обновили наши рекомендации по приложениям для родительского контроля, потому что используемые ими технологии могут поставить под угрозу конфиденциальность и безопасность пользователей. С того момента разработчики, использующие технологию Mobile Device Management в соответствии с новыми стандартами, получили одобрение и их приложения для родительского контроля в настоящее время доступны в App Store", - отметили в компании.
Там добавили, что Apple сотрудничала с "Лабораторией Касперского", которая инициировала жалобу в ФАС, чтобы их приложение соответствовало новым требованиям. "В настоящий момент этот разработчик размещает 13 приложений в App Store, и мы обработали и выпустили сотни обновлений для них", - сообщили в Apple.
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