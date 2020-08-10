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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575603380.html
В Киеве на митинге у посольства Белоруссии задержали несколько человек
Полиция Киева задержала несколько человек на митинге у посольства Белоруссии на Украине, которые хотели закидать здание яйцами, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T22:12
протесты в белоруссии
белоруссия
киев
украина
в мире
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Посольства Белоруссии находятся в 50 странах, а скачут только в одной :)) Вопрос: что с вами (украинцы) не так ???
12
Ну хохлы, ну красавцы... Дай только повод...
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белоруссия
киев
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Митинг у посольства Белоруссии в Киеве
Митинг у посольства Белоруссии в Киеве
2020-08-10T18:29
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, киев, украина, в мире

В Киеве на митинге у посольства Белоруссии задержали несколько человек

18:29 10.08.2020 (обновлено: 22:12 10.08.2020)
904
КИЕВ, 10 авг – РИА Новости. Полиция Киева задержала несколько человек на митинге у посольства Белоруссии на Украине, которые хотели закидать здание яйцами, передает корреспондент РИА Новости.
Акция протеста против результатов выборов президента Белоруссии проходит в понедельник у посольства страны на Украине. Митингующие требуют пересчета голосов. Из солидарности к ним присоединились и граждане Украины. В знак протеста они зажгли файеры.
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Полиция задержала несколько человек, которые собирались забросать здание посольства яйцами. Перед задержанием молодые люди стали цепочкой, сцепив руки, и полицейским пришлось силой их разнять.
Задержанных увели в соседний с посольством двор, туда также заехал полицейский автомобиль. Журналистов во двор полицейские не пропустили.
После того, как задержанных завели во двор, туда вызвали скорую помощь. Медики пробыли там около 20 минут и уехали, никого не госпитализировав. Комментировать причину приезда они отказались. Потом со двора выехал полицейский автобус под крики "ганьба" (позор).
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После того, как граждане Белоруссии, митинговавшие у посольства, собрали подписи под требованием о пересчете голосов на президентских выборах и обнародовании протокола голосования, подписные листы передали в посольство.
Было объявлено, что акция протеста завершается, митингующие начали расходится. В данный момент посольство продолжают охранять несколько полицейских. Ситуация у здания спокойная.
Нацполиция Украины составила пять административных протоколов на участников акции. Правонарушителям грозит штраф или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток, сообщается на сайте полиции.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, действующий глава государства Александр Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набрал 80,23% голосов избирателей. Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций есть пострадавшие, несколько человек доставили в больницу. В настоящее время ситуация в Минске спокойная.
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20201113
Обсудить 4
Протесты в БелоруссииБелоруссияКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Посольства Белоруссии находятся в 50 странах, а скачут только в одной :)) Вопрос: что с вами (украинцы) не так ???
10 августа, 18:39
EDD KORVIN
1100010
Ну хохлы, ну красавцы... Дай только повод...
10 августа, 18:31
Aaz1970
540010
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