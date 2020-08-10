В Киеве на митинге у посольства Белоруссии задержали несколько человек

КИЕВ, 10 авг – РИА Новости. Полиция Полиция Киева задержала несколько человек на митинге у посольства Белоруссии на Украине, которые хотели закидать здание яйцами, передает корреспондент РИА Новости.

Акция протеста против результатов выборов президента Белоруссии проходит в понедельник у посольства страны на Украине . Митингующие требуют пересчета голосов. Из солидарности к ним присоединились и граждане Украины. В знак протеста они зажгли файеры.

Полиция задержала несколько человек, которые собирались забросать здание посольства яйцами. Перед задержанием молодые люди стали цепочкой, сцепив руки, и полицейским пришлось силой их разнять.

Задержанных увели в соседний с посольством двор, туда также заехал полицейский автомобиль. Журналистов во двор полицейские не пропустили.

После того, как задержанных завели во двор, туда вызвали скорую помощь. Медики пробыли там около 20 минут и уехали, никого не госпитализировав. Комментировать причину приезда они отказались. Потом со двора выехал полицейский автобус под крики "ганьба" (позор).

После того, как граждане Белоруссии, митинговавшие у посольства, собрали подписи под требованием о пересчете голосов на президентских выборах и обнародовании протокола голосования, подписные листы передали в посольство.

Было объявлено, что акция протеста завершается, митингующие начали расходится. В данный момент посольство продолжают охранять несколько полицейских. Ситуация у здания спокойная.

Нацполиция Украины составила пять административных протоколов на участников акции. Правонарушителям грозит штраф или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток, сообщается на сайте полиции.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, действующий глава государства Александр Лукашенко , по предварительным данным ЦИК, набрал 80,23% голосов избирателей. Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций есть пострадавшие, несколько человек доставили в больницу. В настоящее время ситуация в Минске спокойная.