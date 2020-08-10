Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии пострадавших в ходе протестов

По утверждению Караника, в ходе акций обошлось без жертв. Караник также опроверг распространявшуюся накануне информацию, что под колесами автозака погиб мужчина.

"Вчера же с представителями МВД проводилось совместное расследование, откуда появилась эта информация. Выяснилось, что 35-летний минчанин, ранее судимый за хулиганство, пытался на ходу запрыгнуть на один из спецавтомобилей МВД. Попытка оказалась неудачной, мужчина сорвался. Он был доставлен в больницу скорой медицинской помощи, где и находится сейчас", - утверждает глава белорусского минздрава.