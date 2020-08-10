В ОБСЕ выразили обеспокоенность развитием событий в Белоруссии

"Албанское председательство в ОБСЕ выразило обеспокоенность в связи с событиями в Белоруссии после президентских выборов 9 августа, за которыми Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) не смогло наблюдать. Председательство следило за сообщениями о протестах и применении силы против протестующих, а также задержаниях и препятствиях работе журналистов и медиа", - говорится в заявлении.