В Афганистане освободят 400 талибов из заключения

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ об освобождении оставшихся 400 членов радикального движения "Талибан", сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на источник в президентском дворце.
Как сообщили источники, помимо указа об освобождении 400 талибов Гани также подписал второй документ - об освобождении из тюрем сотрудников афганских национальных сил безопасности.
Ранее в воскресенье члены общенационального собрания народных представителей Афганистана (Лойя Джирга) приняли решение освободить оставшихся 400 членов "Талибана", что открывает путь к межафганским переговорам.
В Афганистане продолжается обмен пленными между властями и талибами. В Кабуле отказывались освобождать порядка 400 боевиков, осужденных за тяжкие уголовные преступления. Вопрос об их освобождении было поручено решить общенациональному собранию народных представителей Афганистана.
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В конце февраля 2020 года на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после завершения сделки по обмену пленными. К середине июля американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения. Госсекретарь США Майк Помпео в начале августа призвал всеафганский совет старейшин (Лойя Джирга) освободить заключенных талибов и тем самым снять препятствие к внутриафганским переговорам.
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