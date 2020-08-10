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В Афганистане освободят 400 талибов из заключения
Президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ об освобождении оставшихся 400 членов радикального движения "Талибан", сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T17:55
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РИА Новости
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353
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афганистан, талибан, в мире

В Афганистане освободят 400 талибов из заключения

17:55 10.08.2020
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© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ об освобождении оставшихся 400 членов радикального движения "Талибан", сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на источник в президентском дворце.
Как сообщили источники, помимо указа об освобождении 400 талибов Гани также подписал второй документ - об освобождении из тюрем сотрудников афганских национальных сил безопасности.
Ранее в воскресенье члены общенационального собрания народных представителей Афганистана (Лойя Джирга) приняли решение освободить оставшихся 400 членов "Талибана", что открывает путь к межафганским переговорам.
В Афганистане продолжается обмен пленными между властями и талибами. В Кабуле отказывались освобождать порядка 400 боевиков, осужденных за тяжкие уголовные преступления. Вопрос об их освобождении было поручено решить общенациональному собранию народных представителей Афганистана.
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В конце февраля 2020 года на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после завершения сделки по обмену пленными. К середине июля американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения. Госсекретарь США Майк Помпео в начале августа призвал всеафганский совет старейшин (Лойя Джирга) освободить заключенных талибов и тем самым снять препятствие к внутриафганским переговорам.
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