Маас призвал подумать над возобновлением санкций против Белоруссии

БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что президентская кампания в Белоруссии дает повод для Евросоюза подумать над возможностью реактивировать режим санкций против страны.
По его словам, надежды на то, что в Белоруссии будут больше уважать принципы правового государства, "испытали более чем жесткий удар" из-за того, как прошли выборы в стране, а от свободных выборов "действительно абсолютно ничего" не наблюдалось.
"Вместо этого мы стали свидетелями насилия, запугивания и арестов", - цитирует министра агентство DPA.
По его словам, необходимо подумать, "сохраняют ли актуальность в свете последних недель и дней" первые шаги по снятию санкций, которые Евросоюз предпринял в последние годы из-за движения страны в сторону реализации принципов правового государства.
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил в понедельник, что Берлин отмечает несоблюдение стандартов демократии на выборах в Белоруссии, назвав это неприемлемым. При этом он не стал отвечать на вопрос, признают ли они итоги выборов в Белоруссии, сославшись на обсуждение данной темы с европейскими партнерами. Маас также призывал освободить задержанных участников акций протеста. Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, действующий глава государства Александр Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набрал 80,08% голосов избирателей.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций есть пострадавшие, несколько человек доставили в больницу.
9 августа, 22:48Протесты в БелоруссииИтоги президентских выборов в Белоруссии