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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575601716.html
Маас призвал подумать над возобновлением санкций против Белоруссии
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что президентская кампания в Белоруссии дает повод для Евросоюза подумать над возможностью реактивировать режим санкций против... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T18:53
протесты в белоруссии
штеффен зайберт
хайко маас
александр лукашенко
мид германии
белоруссия
в мире
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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штеффен зайберт, хайко маас, александр лукашенко, мид германии, белоруссия, в мире

Маас призвал подумать над возобновлением санкций против Белоруссии

17:55 10.08.2020 (обновлено: 18:53 10.08.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что президентская кампания в Белоруссии дает повод для Евросоюза подумать над возможностью реактивировать режим санкций против страны.
По его словам, надежды на то, что в Белоруссии будут больше уважать принципы правового государства, "испытали более чем жесткий удар" из-за того, как прошли выборы в стране, а от свободных выборов "действительно абсолютно ничего" не наблюдалось.
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"Вместо этого мы стали свидетелями насилия, запугивания и арестов", - цитирует министра агентство DPA.

По его словам, необходимо подумать, "сохраняют ли актуальность в свете последних недель и дней" первые шаги по снятию санкций, которые Евросоюз предпринял в последние годы из-за движения страны в сторону реализации принципов правового государства.
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Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил в понедельник, что Берлин отмечает несоблюдение стандартов демократии на выборах в Белоруссии, назвав это неприемлемым. При этом он не стал отвечать на вопрос, признают ли они итоги выборов в Белоруссии, сославшись на обсуждение данной темы с европейскими партнерами. Маас также призывал освободить задержанных участников акций протеста. Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, действующий глава государства Александр Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набрал 80,08% голосов избирателей.
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Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций есть пострадавшие, несколько человек доставили в больницу.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
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Протесты в БелоруссииШтеффен ЗайбертХайко МаасАлександр ЛукашенкоМИД ГерманииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Как всё просто?.. Не получилась цветная революция - санкции. Это и есть настоящая демократия по-европейски...
10 августа, 17:58
Aaz1970
4510003
Что и требовалось доказать
10 августа, 17:56
ASAlex Smolov
1920003
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