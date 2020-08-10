Жительнице Кузбасса дали семь лет колонии за похищение младенца

КЕМЕРОВО, 10 авг - РИА Новости. Жительница города Жительница города Ленинска-Кузнецкого , похитившая новорожденного из родильного отделения в Кемерово , приговорена к 7 годам колонии, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кузбассу.

По версии следствия, 2 октября 2019 года в Кемерово обвиняемая вынесла из родильного отделения новорожденного мальчика. Мать, обнаружив пропажу сына, позвонила супругу. В это время мужчина подъезжал к больнице, на улице он увидел женщину, несущую завернутого в куртку ребенка. Он остановил ее и забрал мальчика. Злоумышленница с места преступления скрылась, полицейские задержали ее на автовокзале Ленинска-Кузнецкого. Следователям женщина объяснила, что взяла чужого ребенка, так как несколько месяцев назад соврала супругу о беременности. Позже она уехала в областной центр, позвонила мужу и сказала, что родила сына.

Собранные следователями Следственного комитета по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 41-летней жительнице города Ленинска-Кузнецкого по п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего).

В ходе предварительного расследования установлено, что за несколько дней до совершения преступления муж привез женщину в Кемерово на роды. Фактически же осужденная придумала заболевание, чтобы ее госпитализировали. Установленные свидетели пояснили, что в это время она изучала выходы больницы и роддома. Отмечается, что женщина не раскаялась, настаивала, что преступление совершила не она, жаловалась на потерю памяти. Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что осужденная осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий.

"Приговором суда женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима", – сообщает ведомство.