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Жительнице Кузбасса дали семь лет колонии за похищение младенца
Жительница города Ленинска-Кузнецкого, похитившая новорожденного из родильного отделения в Кемерово, приговорена к 7 годам колонии, сообщила пресс-служба СУСК... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T17:55
кемерово
ленинск-кузнецкий
кемеровская область
происшествия
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РИА Новости
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кемерово, ленинск-кузнецкий, кемеровская область, происшествия

Жительнице Кузбасса дали семь лет колонии за похищение младенца

17:55 10.08.2020
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© Depositphotos / evgenyatamanНоворожденный
Новорожденный
© Depositphotos / evgenyataman
Новорожденный . Архивное фото
КЕМЕРОВО, 10 авг - РИА Новости. Жительница города Ленинска-Кузнецкого, похитившая новорожденного из родильного отделения в Кемерово, приговорена к 7 годам колонии, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кузбассу.
По версии следствия, 2 октября 2019 года в Кемерово обвиняемая вынесла из родильного отделения новорожденного мальчика. Мать, обнаружив пропажу сына, позвонила супругу. В это время мужчина подъезжал к больнице, на улице он увидел женщину, несущую завернутого в куртку ребенка. Он остановил ее и забрал мальчика. Злоумышленница с места преступления скрылась, полицейские задержали ее на автовокзале Ленинска-Кузнецкого. Следователям женщина объяснила, что взяла чужого ребенка, так как несколько месяцев назад соврала супругу о беременности. Позже она уехала в областной центр, позвонила мужу и сказала, что родила сына.
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Собранные следователями Следственного комитета по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 41-летней жительнице города Ленинска-Кузнецкого по п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего).
В ходе предварительного расследования установлено, что за несколько дней до совершения преступления муж привез женщину в Кемерово на роды. Фактически же осужденная придумала заболевание, чтобы ее госпитализировали. Установленные свидетели пояснили, что в это время она изучала выходы больницы и роддома. Отмечается, что женщина не раскаялась, настаивала, что преступление совершила не она, жаловалась на потерю памяти. Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что осужденная осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий.
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"Приговором суда женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима", – сообщает ведомство.
Начальнику контрольно- пропускной службы, допустившему свободный доступ в родильное отделение, назначен штраф, поскольку он дал признательные показания, извинился перед потерпевшими и возместил вред, перечислив средства в один из детских интернатов.
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КемеровоЛенинск-КузнецкийКемеровская областьПроисшествия
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