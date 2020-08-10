https://ria.ru/20200810/1575601496.html
СМИ сообщили о предынсультном состоянии Ефремова
Актер Михаил Ефремов оказался в предынсультном состоянии из-за матча "Спартак" — "Сочи", сообщает газета "Московский комсомолец". РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T17:48
2020-08-10T17:51
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575483354_0:106:3072:1834_1400x0_80_0_0_aba90956cc29975d269e0849d84a0a7b.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200810/1575592084.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200809/1575546187.html
AII me
Видимо Михаил еще и пил с горя во время матча,домашнее арестанство это просто жесть,человека убил а сам развлекается,кто придумал эти домашние посиделки
39
Ирина Шустрова
Он ещё и футбол смотрит!!!Красиво сидит!!!А голова-то работает!!!Как всё вовремя случилось...
36
20
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
Актер Михаил Ефремов
оказался в предынсультном состоянии из-за матча "Спартак" — "Сочи", сообщает газета "Московский комсомолец"
.
По данным издания, лежащего на полу актера нашел его сын. Ефремов не мог ничего сказать, а также пошевелить рукой и ногой. Прибывшие медики пытались уговорить актера лечь в больницу, но он отказался от госпитализации, объяснив, что перенервничал из-за футбола.
Ранее адвокат Ефремова рассказал о резком ухудшении состояния своего подзащитного прямо перед судебным заседанием, которое назначено на вторник, 11 августа.
Восьмого июня актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.