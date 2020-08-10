СМИ сообщили о предынсультном состоянии Ефремова

По данным издания, лежащего на полу актера нашел его сын. Ефремов не мог ничего сказать, а также пошевелить рукой и ногой. Прибывшие медики пытались уговорить актера лечь в больницу, но он отказался от госпитализации, объяснив, что перенервничал из-за футбола.

Ранее адвокат Ефремова рассказал о резком ухудшении состояния своего подзащитного прямо перед судебным заседанием, которое назначено на вторник, 11 августа.

Восьмого июня актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.