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СМИ сообщили о предынсультном состоянии Ефремова
Актер Михаил Ефремов оказался в предынсультном состоянии из-за матча "Спартак" — "Сочи", сообщает газета "Московский комсомолец". РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T17:51
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200809/1575546187.html
Видимо Михаил еще и пил с горя во время матча,домашнее арестанство это просто жесть,человека убил а сам развлекается,кто придумал эти домашние посиделки
39
Он ещё и футбол смотрит!!!Красиво сидит!!!А голова-то работает!!!Как всё вовремя случилось...
36
20
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

СМИ сообщили о предынсультном состоянии Ефремова

17:48 10.08.2020 (обновлено: 17:51 10.08.2020)
24398
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов оказался в предынсультном состоянии из-за матча "Спартак" — "Сочи", сообщает газета "Московский комсомолец".
По данным издания, лежащего на полу актера нашел его сын. Ефремов не мог ничего сказать, а также пошевелить рукой и ногой. Прибывшие медики пытались уговорить актера лечь в больницу, но он отказался от госпитализации, объяснив, что перенервничал из-за футбола.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Вчера, 14:58
Ефремов отказался от госпитализации, несмотря на проблемы с сердцем
Ранее адвокат Ефремова рассказал о резком ухудшении состояния своего подзащитного прямо перед судебным заседанием, которое назначено на вторник, 11 августа.
Восьмого июня актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский у здания Пресненского городского суда города Москвы
9 августа, 11:07
Добровинский анонсировал "важный поворот" в деле Ефремова
1095362645
Обсудить 20
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Видимо Михаил еще и пил с горя во время матча,домашнее арестанство это просто жесть,человека убил а сам развлекается,кто придумал эти домашние посиделки
10 августа, 18:08
AII me
3710001
Он ещё и футбол смотрит!!!Красиво сидит!!!А голова-то работает!!!Как всё вовремя случилось...
10 августа, 18:10
Ирина Шустрова
3510000
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