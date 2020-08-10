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"Удар в лицо": СМИ сообщило о дилемме Европы из-за "Северного потока — 2"
Немецкое издание Handlesblatt назвало угрозы США в адрес города Засниц из-за "Северного потока — 2" ударом в лицо европейцам. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T18:32
россия
северный поток — 2
газпром
евросоюз
германия
австрия
норвегия
сша
в мире
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https://ria.ru/20200628/1573564644.html
Ты в каком месте сидишь без газа? Конкретно ты. За себя говори.
88
они просто играют в хорошего и плохого полицейского, не более... с сп2 мы, похоже, вляпались. у себя ж сидим без газа
83
15
россия
германия
австрия
норвегия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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россия, северный поток — 2, газпром, евросоюз, германия, австрия, норвегия, сша, в мире, экономика

"Удар в лицо": СМИ сообщило о дилемме Европы из-за "Северного потока — 2"

17:39 10.08.2020 (обновлено: 18:32 10.08.2020)
33630
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Немецкое издание Handlesblatt назвало угрозы США в адрес города Засниц из-за "Северного потока — 2" ударом в лицо европейцам.
На прошлой неделе три американских сенатора потребовали от руководства порта Мукран, расположенного в Заснице и выступающего как логистический центр строительства газопровода, прекратить помогать реализации проекта. В противном случае законодатели пригрозили "финансовым разрушением". Евросоюз и Германия отреагировали на подобное требование довольно сдержанно, пишет автор статьи.
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Он отмечает, что американские власти пытаются вынудить европейцев отказаться от строительства "Северного потока — 2", прикрываясь антироссийскими лозунгами. При этом Вашингтон сам покупает у Москвы нефть после прекращения поставок из Венесуэлы.
"Можно ли терпеть подобное от американцев? США вот уже несколько лет усиливают свое давление на Европу. В их решимости предотвратить введение в строй "Северного потока — 2" нет ни малейших сомнений", — пишет Handelsblatt.
В статье подчеркивается, что часть немецкого истеблишмента призывает ввести против США контрсанкции, например импортную пошлину на поставки газа. При этом Берлину не хватает решимости для раскручивания санкционной спирали.
"Европа стоит перед дилеммой, из которой нет элегантного выхода. Все альтернативные действия связаны с теми или иными проблемами. Но самый бесперспективный путь — это ничего не предпринимать и ждать следующей провокации из США", — резюмирует автор.
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Санкции против "Северного потока — 2"

США выступают против проекта "Северный поток — 2", поскольку стремятся навязать европейским государствам поставки своего сжиженного природного газа. В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода. Это вынудило отказаться от работ швейцарскую Allseas.
При этом проект поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.
В "Газпроме" ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить прокладку газопровода. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".
При этом в конце июля американский сенат одобрил новый оборонный бюджет, предусматривающий дополнительные ограничительные меры против "Северного потока — 2". Уже действующие санкции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, а также на причастные к этому страховые компании.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
1765461311
Обсудить 15
РоссияСеверный поток — 2ГазпромЕвросоюзГерманияАвстрияНорвегияСШАВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Ты в каком месте сидишь без газа? Конкретно ты. За себя говори.
10 августа, 19:24
Арсений Новиков
7721026
они просто играют в хорошего и плохого полицейского, не более... с сп2 мы, похоже, вляпались. у себя ж сидим без газа
10 августа, 17:57
Валерий Носуля
9003071
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