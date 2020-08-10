Суд взыскал с Шестуна имущество на миллиард рублей

Ранее Красногорский городской суд Подмосковья изъял у Шестуна в доход государства имущество на 10 миллиардов рублей. По мнению обвинения, экс-глава района был настоящим латифундистом – у него изъяли 760 объектов недвижимости.

Сам подсудимый вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием бывший глава района записывал видеообращение к Владимиру Путину, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".