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Суд взыскал с Шестуна имущество на миллиард рублей
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна и подконтрольных лиц имущества более чем на 1 миллиард... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T17:41
александр шестун
серпуховский район
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр шестун, серпуховский район, происшествия

Суд взыскал с Шестуна имущество на миллиард рублей

17:38 10.08.2020 (обновлено: 17:41 10.08.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
© РИА Новости / Александр Вильф
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Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна и подконтрольных лиц имущества более чем на 1 миллиард рублей, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
"Сегодня Одинцовским городским судом Московской области удовлетворен антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании с бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна и подконтрольных ему лиц имущества на общую сумму свыше 1 миллиарда 16 миллионов рублей", - сказал Иванов.
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17 мая 2019, 17:44
Самые крупные суммы, изъятые у фигурантов уголовных дел в России
Ранее Красногорский городской суд Подмосковья изъял у Шестуна в доход государства имущество на 10 миллиардов рублей. По мнению обвинения, экс-глава района был настоящим латифундистом – у него изъяли 760 объектов недвижимости.
Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, как считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, она продавалась в десятки раз дешевле рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.
Сам подсудимый вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием бывший глава района записывал видеообращение к Владимиру Путину, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".
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Александр ШестунСерпуховский районПроисшествия
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