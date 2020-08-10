Суд взыскал с Шестуна имущество на миллиард рублей

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна и подконтрольных лиц имущества более чем на 1 миллиард рублей, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
"Сегодня Одинцовским городским судом Московской области удовлетворен антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании с бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна и подконтрольных ему лиц имущества на общую сумму свыше 1 миллиарда 16 миллионов рублей", - сказал Иванов.
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Ранее Красногорский городской суд Подмосковья изъял у Шестуна в доход государства имущество на 10 миллиардов рублей. По мнению обвинения, экс-глава района был настоящим латифундистом – у него изъяли 760 объектов недвижимости.
Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, как считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, она продавалась в десятки раз дешевле рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.
Сам подсудимый вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием бывший глава района записывал видеообращение к Владимиру Путину, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".
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