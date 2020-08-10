Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575600463.html
Мишустин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора с премьером Белоруссии Романом Головченко передал поздравления президенту республики... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T19:12
протесты в белоруссии
россия
михаил мишустин
белоруссия
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575441339_0:196:3116:1949_1400x0_80_0_0_7166bc495639870fdb417c397c6db7be.jpg
https://ria.ru/20200810/1575592267.html
Скоро в России будут такие же выборы
18
2
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575441339_0:196:3116:1949_1400x0_80_0_0_7166bc495639870fdb417c397c6db7be.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575441339_385:0:3116:2048_1400x0_80_0_0_a6b9e2824765df520d77016b3a7b4004.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575441339_863:0:2911:2048_1400x0_80_0_0_2d59d3b7b83d54e2db696cc7638fdc85.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил мишустин, белоруссия, в мире, политика

Мишустин поздравил Лукашенко с победой на выборах

17:32 10.08.2020 (обновлено: 19:12 10.08.2020)
702
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора с премьером Белоруссии Романом Головченко передал поздравления президенту республики Александру Лукашенко в связи с победой на выборах, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Мишустин поздравил Головченко с днем рождения, пожелал новых успехов и отметил важность укрепления российско-белорусского взаимодействия по правительственной линии. В ходе телефонного разговора Мишустин просил передать президенту Белоруссии Лукашенко поздравления в связи с победой на президентских выборах и подчеркнул важность курса на дальнейшее развитие сотрудничества с Россией", - говорится в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Вчера, 15:01Протесты в Белоруссии
Лукашенко назвал прошедшие президентские выборы праздником
Отмечается, что Мишустин и Головченко также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, обменялись мнениями по приоритетным задачам интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, Лукашенко, по обновленным предварительным данным ЦИК, набрал 80,08% голосов избирателей. За Светлану Тихановскую проголосовали 10,09%.
Вечером в тот же день в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций есть пострадавшие, несколько человек доставили в больницу. Сейчас ситуация в Минске спокойная.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
302032762
Обсудить 2
Протесты в БелоруссииРоссияМихаил МишустинБелоруссияВ миреПолитика
Популярные комментарии
Скоро в России будут такие же выборы
10 августа, 17:34
Николай Сасаин
911007
Рекомендуем
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
Daily Storm не может связаться с задержанными в Минске журналистами
Памятник маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому в Легнице, Польша
В Польше задержали подозреваемого в осквернении памятника Рокоссовскому
Туристы на улице Страдун в Дубровнике, Хорватия
Эксперт рассказал, когда восстановится мировая индустрия туризма
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
Чехия отвергла обвинения в организации протестов в Белоруссии
Международный музыкальный фестиваль Жара. День первый
"Очень мало кислорода в крови": Риту Дакоту госпитализировали
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Тихановская отказалась участвовать в акциях протеста
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
Маас призвал подумать над возобновлением санкций против Белоруссии
Последствия взрыва в Ливане
В ООН призвали провести прозрачное расследование причин взрыва в Бейруте
Национальные флаги Украины и России
Торговля между Россией и Украиной в I полугодии сократилась почти вдвое
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время подписания документов по итогам переговоров в Минске.
Лавров и Макей обсудили работу неаккредитованных СМИ в Белоруссии
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Суд взыскал с Шестуна имущество на миллиард рублей
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
"Удар в лицо": СМИ сообщило о дилемме Европы из-за "Северного потока — 2"
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ прокомментировали ход выборов в Белоруссии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Лавров поздравил Лукашенко с победой на выборах
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
СМИ сообщили о предынсультном состоянии Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:58Байден обрушился на Лукашенко с критикой
05:30Посол России рассказал, сколько российских граждан удалось вывезти из США
04:55Дегтярев предложил жителям Хабаровского края вступить в Народный совет
04:48Стало известно, что говорят о человеке бессознательные рисунки на бумаге
04:39СМИ: Селена Гомес снимется со Стивом Мартином в новом комедийном сериале
04:36Врач назвала продукты, улучшающие настроение
04:19При аварии на нефтепроводе Оха – Комсомольск вытекло более 120 тонн нефти
04:18Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой
04:05Самой популярной в Белоруссии электронной книгой стала "Восстание масс"
03:56Целебные свойства крика: психиатр рассказал, когда можно "поорать"
03:44"Дурдом!": в Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
03:32Исследование выявило отношение россиян к школьному онлайн-образованию
03:28При стрельбе у Белого дома пострадали два человека
03:24Подсчитаны расходы на подготовку ребенка к школе
03:20Госдеп приветствует высылку российских дипломатов из Словакии
03:10Роскосмос анонсировал следующий выход российских космонавтов с борта МКС
03:06В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку
03:02Впервые опубликовано видео испытаний российского дрона-дальнобойщика
02:57Число случаев коронавируса в мире превысило 20 миллионов
02:50В Минске завершились беспорядки
Лента новостейМолния