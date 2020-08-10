Мишустин поздравил Лукашенко с победой на выборах

"Мишустин поздравил Головченко с днем рождения, пожелал новых успехов и отметил важность укрепления российско-белорусского взаимодействия по правительственной линии. В ходе телефонного разговора Мишустин просил передать президенту Белоруссии Лукашенко поздравления в связи с победой на президентских выборах и подчеркнул важность курса на дальнейшее развитие сотрудничества с Россией", - говорится в сообщении.