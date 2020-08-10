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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575600421.html
Белорусский металлургический завод приостановил работу
Работу некоторых цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в Жлобине приостановили, сообщило агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T17:32
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575587705.html
https://ria.ru/20200810/1575588655.html
https://ria.ru/20200810/1575592267.html
молодцы, это только то что наверняка уже известно, зная как пропагандисты любят приуменьшать численность митингующих и не освещают такие новости совсем уверен что встали уже десятки предприятий и это замалчивают отрубив интернет
108
Эти бастующие поддались влиянию купленных провокаторов. Они своими действиями могут добиться только того, что новые хозяева, которые придут на смену Лукашенко обанкротят их завод, как это уже произошло на многих заводах в России. Люди, одумайтесь. Лукашенко пока что сдерживает местных воров и бандитов. В России уже никто никого не сдерживает. Полным ходом идёт ограбление простого народа.
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575590948_0:31:3111:1781_1400x0_80_0_0_f1bbaaf575fc59b1ff1dfdd07c182e69.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Белорусский металлургический завод приостановил работу

17:32 10.08.2020
11958
© РИА Новости / Ю. ИвановВ сталеплавильном цехе Белоруского металлургического завода
В сталеплавильном цехе Белоруского металлургического завода
© РИА Новости / Ю. Иванов
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Работу некоторых цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в Жлобине приостановили, сообщило агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
"По их данным остановлены минимум два цеха – трубопрокатный и канатный", - говорится в публикации.
При этом журналистам не удалось подтвердить или опровергнуть эти сведения, так как их собеседники перестали выходить на связь.
Также, отмечает Sputnik, дозвониться до руководителей предприятия не получилось.
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Ранее представители БМЗ в беседе с агентством сообщали, что информация о готовящейся забастовке сотрудников завода не соответствует действительности.
Построенный в 1984 году Белорусский металлургический завод расположен в городе Жлобин. Численность персонала составляет порядка 11 тысяч человек.

Беспорядки в Белоруссии

Накануне в Белоруссии прошли президентские выборы. По предварительным результатам лидирует действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал 80,08 процента голосов.
Вечером недовольные результатами белорусы вышли на улицы, для разгона силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
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В результате беспорядков пострадало около сотни людей, некоторых из них доставили в больницы.
Задержали примерно три тысячи человек, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против сотрудников правоохранительных органов. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Позиция Лукашенко и Тихановской

В штабе Тихановской заявили, что не признают официальные результаты. По словам ее представителей, данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80 процентов. Кандидат предложила властям начать вести переговоры.
Она подала жалобу в ЦИК.
Также Тихановская назвала реакцию властей на начавшиеся накануне протесты неприемлемой, а также отметила, что официальный Минск несет ответственность за случившееся. Она выразила надежду, что если протесты повторятся, то они пройдут мирно.
"Мы будем продолжать наши попытки вести диалог с властью <...>. Это все на их совести, не на нашей", — заключила кандидат.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Вчера, 15:01Протесты в Белоруссии
Лукашенко назвал прошедшие президентские выборы праздником
Лукашенко, в свою очередь, назвал участвовавших в подавлении беспорядков силовиков настоящими патриотами. Он утверждает, что протестующими управляли из-за границы.
При этом, по мнению Лукашенко, правоохранительные органы уберегли митингующих от критического шага: ситуация была не катастрофической, но весьма опасной. Однако если бы они дошли до Дворца Независимости, то был бы уже другой расклад, поскольку там работает Служба безопасности, подчеркнул он.
Лукашенко добавил, что власти во время выборов хотели подарить людям праздник, и те "действительно откликнулись", но те, кто хотели испортить этот день, "засветились еще ярче".
Итоги президентских выборов в Белоруссии
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Итоги президентских выборов в Белоруссии
534212822
Обсудить 11
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
молодцы, это только то что наверняка уже известно, зная как пропагандисты любят приуменьшать численность митингующих и не освещают такие новости совсем уверен что встали уже десятки предприятий и это замалчивают отрубив интернет
10 августа, 17:58
Иван Иванов
560001141
Эти бастующие поддались влиянию купленных провокаторов. Они своими действиями могут добиться только того, что новые хозяева, которые придут на смену Лукашенко обанкротят их завод, как это уже произошло на многих заводах в России. Люди, одумайтесь. Лукашенко пока что сдерживает местных воров и бандитов. В России уже никто никого не сдерживает. Полным ходом идёт ограбление простого народа.
10 августа, 18:44
Walter Gabermann
1801008
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