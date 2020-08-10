Белорусский металлургический завод приостановил работу

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Работу некоторых цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в Жлобине приостановили, сообщило агентство Работу некоторых цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в Жлобине приостановили, сообщило агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.

"По их данным остановлены минимум два цеха – трубопрокатный и канатный", - говорится в публикации.

При этом журналистам не удалось подтвердить или опровергнуть эти сведения, так как их собеседники перестали выходить на связь.

Также, отмечает Sputnik, дозвониться до руководителей предприятия не получилось.

Ранее представители БМЗ в беседе с агентством сообщали, что информация о готовящейся забастовке сотрудников завода не соответствует действительности.

Построенный в 1984 году Белорусский металлургический завод расположен в городе Жлобин. Численность персонала составляет порядка 11 тысяч человек.

Беспорядки в Белоруссии

Накануне в Белоруссии прошли президентские выборы. По предварительным результатам лидирует действующий глава государства Александр Лукашенко , который набрал 80,08 процента голосов.

Вечером недовольные результатами белорусы вышли на улицы, для разгона силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В результате беспорядков пострадало около сотни людей, некоторых из них доставили в больницы.

Задержали примерно три тысячи человек, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против сотрудников правоохранительных органов. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Позиция Лукашенко и Тихановской

В штабе Тихановской заявили, что не признают официальные результаты. По словам ее представителей, данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80 процентов. Кандидат предложила властям начать вести переговоры.

Она подала жалобу в ЦИК.

Также Тихановская назвала реакцию властей на начавшиеся накануне протесты неприемлемой, а также отметила, что официальный Минск несет ответственность за случившееся. Она выразила надежду, что если протесты повторятся, то они пройдут мирно.

"Мы будем продолжать наши попытки вести диалог с властью <...>. Это все на их совести, не на нашей", — заключила кандидат.

Лукашенко, в свою очередь, назвал участвовавших в подавлении беспорядков силовиков настоящими патриотами. Он утверждает, что протестующими управляли из-за границы.

При этом, по мнению Лукашенко, правоохранительные органы уберегли митингующих от критического шага: ситуация была не катастрофической, но весьма опасной. Однако если бы они дошли до Дворца Независимости, то был бы уже другой расклад, поскольку там работает Служба безопасности, подчеркнул он.