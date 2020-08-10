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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575600366.html
Daily Storm не может связаться с задержанными в Минске журналистами
Журналисты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, которых избили в Минске при задержании, с девяти часов утра не выходят на связь, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T18:51
протесты в белоруссии
светлана тихановская
владимир соловьев (телеведущий)
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана тихановская, владимир соловьев (телеведущий), александр лукашенко, белоруссия, в мире

Daily Storm не может связаться с задержанными в Минске журналистами

17:31 10.08.2020 (обновлено: 18:51 10.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста на одной из улиц в Минске
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Журналисты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, которых избили в Минске при задержании, с девяти часов утра не выходят на связь, сообщила РИА Новости главный редактор издания Алена Сивкова.
Ранее Сивкова сообщила РИА Новости, что журналистов издания избили в Минске при задержании. Она также отметила, что пострадал и их коллега из "Медузы". Союз журналистов России пытается узнать подробности о задержании и избиении российских корреспондентов, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев, уточнив, что подобные действия в любом случае неприемлемы.
Офис телеканала Дождь в Москве
Вчера, 15:53Протесты в Белоруссии
Журналист "Дождя" рассказал, как с ним обращались белорусские силовики
"Тишина, пока глухо... С 9 утра с ребятами никакой связи нет. Я, конечно, очень хочу верить в то, что разрядился телефон, там зарядить нигде не дают, но я пока, к сожалению, не знаю ни где Дима, ни где Антон. Пока ждем, что-то пытаемся, какими-то силами связаться с ребятами, но очень переживаем за них, потому что когда связь прервалась, тогда уже стало страшно", - рассказала Сивкова.
Она также добавила, что, по словам представителей посольства, "все решается, вроде бы там какие-то бумаги, волокита".
Среди пострадавших на протестах в Минске также журналисты Sputnik Беларусь, телеканала "Дождь", стрингеры Ruptly, журналист Семен Пегов. При этом сотрудники "Дождя" уже смогли вернуться в Москву, но теперь им закрыт въезд в Белоруссию на пять лет.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. В настоящее время ситуация в городе спокойная.
По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Сайт интернет-издания Meduza
Вчера, 11:30Протесты в Белоруссии
"Медуза" не может найти избитого при задержании в Минске корреспондента
Ранее пресс-секретарь российской дипмиссии в Белоруссии Алексей Маскалев сообщил, что посольство РФ на данный момент не получало официальных уведомлений от белорусской стороны о наличии граждан РФ среди задержанных во время несанкционированных акций протеста в республике. Он добавил, что российские дипломаты занимаются уточнением данной информации, выяснением всех обстоятельств.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяВладимир Соловьев (телеведущий)Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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