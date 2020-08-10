Daily Storm не может связаться с задержанными в Минске журналистами

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Журналисты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, которых избили в Минске при задержании, с девяти часов утра не выходят на связь, сообщила РИА Новости главный редактор издания Алена Сивкова.

Ранее Сивкова сообщила РИА Новости, что журналистов издания избили в Минске при задержании. Она также отметила, что пострадал и их коллега из "Медузы". Союз журналистов России пытается узнать подробности о задержании и избиении российских корреспондентов, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев , уточнив, что подобные действия в любом случае неприемлемы.

"Тишина, пока глухо... С 9 утра с ребятами никакой связи нет. Я, конечно, очень хочу верить в то, что разрядился телефон, там зарядить нигде не дают, но я пока, к сожалению, не знаю ни где Дима, ни где Антон. Пока ждем, что-то пытаемся, какими-то силами связаться с ребятами, но очень переживаем за них, потому что когда связь прервалась, тогда уже стало страшно", - рассказала Сивкова.

Она также добавила, что, по словам представителей посольства, "все решается, вроде бы там какие-то бумаги, волокита".

Среди пострадавших на протестах в Минске также журналисты Sputnik Беларусь, телеканала "Дождь", стрингеры Ruptly, журналист Семен Пегов. При этом сотрудники "Дождя" уже смогли вернуться в Москву, но теперь им закрыт въезд в Белоруссию на пять лет.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. В настоящее время ситуация в городе спокойная.

По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.