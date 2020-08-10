Чехия отвергла обвинения в организации протестов в Белоруссии

ПРАГА, 10 авг – РИА Новости. Чехия и ее отдельные структуры не имеют отношения к организации послевыборных протестов в Белоруссии, заявил в понедельник журналистам глава МИД республики Томаш Петршичек в ответ на соответствующие обвинения со стороны белорусского президента Александра Лукашенко.
Ранее в понедельник Лукашенко заявил, что выборы главы государства прошли в республике как праздник, но те, кто хотел их испортить, "засветились еще ярче", и выяснилось, что участниками несанкционированных протестных акций управляли из Польши, Чехии и Великобритании.
"Чешская республика и ее отдельные структуры не имеют отношения к организации протестных акций в Белоруссии", - заявил Петршичек.
По словам главы МИД, Чехия действительно уже длительное время поддерживает белорусское гражданское общество. При этом Петршичек категорически отверг утверждения о том, что Чехия или ее отдельные структуры участвовали в организации нынешних послевыборных протестов.
Одновременно глава МИД подчеркнул, что он не видел от Лукашенко ни одного доказательства того, что чешское правительство имеет нечто общее с подобным обвинением.