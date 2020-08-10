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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
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Чехия отвергла обвинения в организации протестов в Белоруссии
Чехия и ее отдельные структуры не имеют отношения к организации послевыборных протестов в Белоруссии, заявил в понедельник журналистам глава МИД республики... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T17:25
протесты в белоруссии
томаш петршичек
александр лукашенко
чехия
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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353
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томаш петршичек, александр лукашенко, чехия, белоруссия, в мире

Чехия отвергла обвинения в организации протестов в Белоруссии

17:25 10.08.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста на одной из улиц в Минске
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ПРАГА, 10 авг – РИА Новости. Чехия и ее отдельные структуры не имеют отношения к организации послевыборных протестов в Белоруссии, заявил в понедельник журналистам глава МИД республики Томаш Петршичек в ответ на соответствующие обвинения со стороны белорусского президента Александра Лукашенко.
Ранее в понедельник Лукашенко заявил, что выборы главы государства прошли в республике как праздник, но те, кто хотел их испортить, "засветились еще ярче", и выяснилось, что участниками несанкционированных протестных акций управляли из Польши, Чехии и Великобритании.
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"Чешская республика и ее отдельные структуры не имеют отношения к организации протестных акций в Белоруссии", - заявил Петршичек.
По словам главы МИД, Чехия действительно уже длительное время поддерживает белорусское гражданское общество. При этом Петршичек категорически отверг утверждения о том, что Чехия или ее отдельные структуры участвовали в организации нынешних послевыборных протестов.
Одновременно глава МИД подчеркнул, что он не видел от Лукашенко ни одного доказательства того, что чешское правительство имеет нечто общее с подобным обвинением.
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Протесты в БелоруссииТомаш ПетршичекАлександр ЛукашенкоЧехияБелоруссияВ мире
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