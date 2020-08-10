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Торговля между Россией и Украиной в I полугодии сократилась почти вдвое
Оборот торговли между Россией и Украиной в январе-июне 2020 года составил 3,545 миллиарда долларов, сократившись на 46% в годовом выражении, свидетельствуют... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T17:40
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
украина
экономика
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), украина, экономика

Торговля между Россией и Украиной в I полугодии сократилась почти вдвое

17:40 10.08.2020
1614
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкНациональные флаги Украины и России
Национальные флаги Украины и России
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Национальные флаги Украины и России . Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Оборот торговли между Россией и Украиной в январе-июне 2020 года составил 3,545 миллиарда долларов, сократившись на 46% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
В том числе экспорт из РФ на Украину составил 1,819 миллиарда долларов (падение на 56,1%), импорт в Россию с Украины - 1,726 миллиарда (снижение на 28,9%).
В итоге доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 1,3% с 2,1% годом ранее.
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15040115
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РоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)УкраинаЭкономика
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