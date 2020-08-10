https://ria.ru/20200810/1575599492.html
Торговля между Россией и Украиной в I полугодии сократилась почти вдвое
Оборот торговли между Россией и Украиной в январе-июне 2020 года составил 3,545 миллиарда долларов, сократившись на 46% в годовом выражении, свидетельствуют... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T17:40
2020-08-10T17:40
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
украина
экономика
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https://ria.ru/20200722/1574709913.html
россия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), украина, экономика